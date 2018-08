El jutjat deixa en llibertat dos dels tres joves empresonats per agredir un taxista a Salou

El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona ha deixat en llibertat dos dels tres joves que van ser empresonats al juliol per l'agressió a un taxista a Salou (Tarragonès). Segons han confirmat fonts jurídiques a l'ACN, en la seva resolució la jutgessa considera que no ha quedat provat que tots tres -d'entre 23 i 30 anys- actuessin en grup, per la qual cosa només manté engarjolat el principal autor dels fets. Aquest individu està acusat dels presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat, atès que també va agredir quatre agents dels mossos. Les mateixes fonts han assenyalat que, segons l'informe del forense, l'agressió podria haver resultat mortal, per la qual cosa la jutgessa considera que va actuar amb "dol de matar". Els fets es van produir la matinada del 8 de juliol després que el taxista, de 30 anys, es va negar a portar els tres individus al seu vehicle perquè s'havien colat a la cua a la parada de taxis de la Font Lluminosa de Salou. Els tres joves -dos d'ells de nacionalitat belga i un d'espanyola- van començar a apallissar el conductor i un d'ells el va aixecar i llençar contra el terra, fent que piqués fortament amb el cap i perdés el coneixement. El taxista va haver de ser ingressat a l'UCI. Tot i que ja ha estat donat d'alta, encara no ha pogut tornar al seu lloc de treball.L'endemà, el jutjat d'instrucció 6 de Tarragona, en funcions de guàrdia, va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. Ara, però, la jutgessa ha decidit mantenir només al principal autor dels fets entre reixes i deixar lliures, però amb mesures cautelars, als altres dos implicats. En concret, tenen prohibit sortir de l'Estat, se'ls ha retirat el passaport i s'hauran de personar als jutjats cada quinze dies.

