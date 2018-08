L'exconseller Lluís Puig a la Universitat d'Estiu de Prada Foto: Josep M. Montaner

"Països Catalans: mite o realitat", així ha titulat la Universitat Catalana d'Estiu una de les primeres taules rodones celebrades a Prada del Conflent. Un títol que de per si ja ha provocat debat entre els diferents representants de l'Institut d'Estudis Catalans d'arreu dels Països Catalans en l'acte celebrat al Liceu Renouvier. Les jornades catalanistes que es duen a terme a Occitània és una de les últimes xarxes de connexió entre els diferents territoris dels Països Catalans que, tot i compartir la mateixa llengua i cultura, es veuen separades per diferents nacions i administracions. Per aquest motiu, any rere any, en el marc d'aquestes activitats es reflexiona sobre la situació del territori de parla catalana.El representant de l'IEC de la Catalunya Nord, Joan Becat, ha sentenciat només començar l'acte que "és evident que els Països Catalans existeixen, com els germànics, els francòfons o els anglosaxons". I ha afegit que fer-se aquesta pregunta és cosa de la gent del sud, ja que a la Catalunya Nord, ho tenen "molt clar". Ara bé, ha puntualitzat Becat, una cosa és el reconeixement, i l'altre, la càrrega política.L'escriptor valencià Victor Labrado ha lamentat que "sigui una mala manera d'existir" i ha demanat dirigir el debat en punts concrets que ajudin a no haver-se de fer aquesta pregunta, és a dir, que porti als Països Catalans a ser una realitat més evident. Ha posat d'exemple debatre com fer que TV3 o Apunt es vegin arreu del domini lingüístic.També han participat representants d'entitats lingüístiques catalanistes de la Franja de Ponent i d'Alguer. Antoni Torra, de l'Institut d'Estudis Catalans de l'illa de l'administració italiana, ha afirmat que és un "miracle" que encara es continuï parlant català a l'Alguer i ha reblat que un dels problemes dels Països Catalans és que "no hi ha prou voluntat d'estar junts".Respecte a la unitat dels Països Catalans, Fina Salord, de l'Institut d'Estudis Menorquins, ha afegit que cal tenir en compte les diferències i la història de tots els territoris que el configuren. I ha fet especial referència a l'illa de Menorca, que té un passat i una realitat cultural i lingüística diferent de la resta de les illes Balears i dels Països Catalans.L'exconseller de cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, ha enviat un vídeo a la Universitat d'Estiu des de Bèlgica. Ha celebrat la feina de l'administració catalana a l'hora de fer inventaris dels béns culturals immaterials dels Països Catalans, reconegut per l'UNESCO, i s'ha acomiadat dient que "ja falta menys perquè pugui ser a Prada".

