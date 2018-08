Un operari, ferit per un llamp a Reus

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha atès centenars de trucades i els Bombers de la Generalitat han realitzat fins a 300 serveis per les fortes pluges fins a les 17 hores d'aquest divendres. El nombre més gran de serveis s'ha dut a terme a la metropolitana nord, amb 156. A la de Girona se n'han fet 66 i a la metropolitana sud 61. Després, a molta distància se situen la regió d'emergències centre, amb 5 avisos, la de Lleida, amb 2, i la de Tarragona, també amb 2.Aquest matí, a Reus, un operari que ha resultat ferit en caure un llamp sobre la grua que manipulava, cap les 11.12 hores, i després de ser atès per dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'han traslladat a l'Hospital de Reus amb pronòstic menys greu.Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges que han caigut a la zona metropolitana i han afectat també zones de Girona, Tarragona i la Catalunya central. S'han arribat a comptabilitzar 40 litres per metre quadrat en mitja hora a Castellbisbal i més de 30 a Sabadell. Les pluges han caigut amb molta intensitat i molt aparat elèctric.

