Els Bombers han atès en cinc hores prop de 300 avisos a causa de la pluja

Una de les incidències més destacades ha estat a Sabadell, on una branca de grans dimensions ha caigut sobre diversos cotxes. Els Bombers han hagut de retirar-la. A banda d'això, hi ha hagut acumulacions d'aigua a carrers i embornals embossats, però la majoria, com indicava el cos d'emergències, s'han resolt sols.Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges que han caigut a la zona metropolitana i han afectat també zones de Girona, Tarragona i la Catalunya central. S'han arribat a comptabilitzar 40 litres per metre quadrat en mitja hora a Castellbisbal i més de 30 a Sabadell. Les pluges han caigut amb molta intensitat i molt aparat elèctric.