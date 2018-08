Comerciants del Mercat de la Boqueria commemoren el 17-A amb un enlairament de globus

L'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria ha commemorat aquest divendres l'atemptat del 17 d'agost del 2017 amb un enlairament de globus amb missatges d'amor des de diferents parades de la Rambla i des del mateix mercat.L'acte ha estat una iniciativa de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria, formada pels Antics Ocellaires, els Floristes de la Rambla i els venedors del Mercat, proposat amb "voluntat commemorativa i desvinculat de cap ideologia política". L'Associació ha recalcat que han homenatjat els morts i ferits dels atemptats del passat agost a Barcelona i Cambrils, així com les seves famílies, i "refermar-se en la seva condició d'espai de pau i d'acollida". A primera hora de la tarda, es temia que la pluja impedís que es portés a terme l'acte simbòlic que finalment s'ha celebrat sobre les cinc de la tarda des de diferents punts."Fa un any una persona anònima va deixar pòstits amb bolígrafs [a la façana d'una parada de la Rambla] amb el lema 'Deixa aquí el teu missatge d'amor'", ha explicat a l'ACN la presidenta de l'associació d'antics ocellaires, Monica Trias. L'antiga ocellaire ha relatat que els paradistes i comerciants de la Rambla es van sentir "agraïts" per les "frases reconfortants" que van deixar enganxades els ciutadans després de l'atemptat."Hem recuperat la idea dels pòstits amb els globus", ha descrit Trias, que ha animat a la gent a deixar missatges als globus blancs en record a les víctimes amb "missatges d'amor". Tanmateix, la paradista ha lamentat que la iniciativa ha quedat "una mica esvaïda amb la pluja".L'Associació ha destacat que l'enlairament s'ha fet de manera responsable amb el medi ambient amb globus biodegradables, lligats a mà i sense cap cordill i que compta amb el permís corresponent a partir de la gestió del Departament de Coordinació Operativa del l'Espai Aeri d'ENAIRE.

