FOTOS La gestió dels atemptats, en vuit imatges «poc vistes»

Aquest és un fil amb imatges poc vistes o inèdites de la gestió dels atemptats del #17A. Un homenatge gràfic a aquells que ens van liderar en un moment fosc i que avui són perseguits per l'Espanya més rància.



Començo per aquesta: salutació del #MajorTrapero i #president @KRLS pic.twitter.com/nIcTaIzy5h — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 17 d’agost de 2018

Primera reunió al palau de la Generalitat, on es va traslladar el centre de comandament. S'anaven afegint consellers/es a mesura que arribaven d'arreu del país. pic.twitter.com/Okn56elUbh — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 17 d’agost de 2018

Aleix Clarió, assessor del 130è President de la Generalitat Carles Puigdemont, ha publicat al seu compte de Twitter un recull d'imatges inèdites de la gestió dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. A través del fil, es veuen fotografies de moments especials en aquella tràgica jornada com les trobades amb Mariano Rajoy, Pedro Sánchez -com a cap de l'oposició-, o l'alcaldessa Ada Colau.En les imatges es veuen part dels consellers que ara són a la presó, com Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull o el vicepresident Oriol Junqueras, com també el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, apartat del cos i processat.També es mostra l'arribada de Puigdemont al costat de l'exconseller de Salut, Toni Comín, per visitar els ferits dels atemptats i l'aplaudiment que va donar a la ciutadania el 18 d'agost en l'acte de Plaça Catalunya.

