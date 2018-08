​El govern espanyol avisa que la pancarta contra el rei pot haver posat en risc la seguretat

La delegació del govern espanyol a Catalunya ha enviat aquest divendres dues cartes, una a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i l'altra a l'Ajuntament de Barcelona, per demanar-los informació sobre les garanties de seguretat de l'acte en record a les víctimes del 17-A que s'ha celebrat a la plaça de Catalunya de Barcelona, tenint en compte la pancarta en contra del rei que s'ha mantingut desplegada en una façana de la plaça mentre se celebrava l'acte Mitjançant un comunicat que la delegació ha enviat hores després de l'acte i amb la pancarta retirada, ha advertit que aquesta ocupava "bona part de la façana de l'edifici", impedint el control de diverses finestres amb vistes directes a l'acte", cosa que podia "dificultar" la plena seguretat i posar en risc les mateixes víctimes del terrorisme, els reis i les més altes autoritats de l'Estat que han acudit a la commemoració.Segons la delegació, l'organisme ha rebut "nombroses mostres de preocupació per una possible vulneració de les garanties de seguretat", tenint en compte la col·locació de la pancarta. Ha precisat que els Mossos es van comprometre a assumir el control des de les zones altes de la plaça durant l'homenatge a les víctimes, i que la Prefectura de la Policia Nacional espanyola ha exigit la retirada per la manca de visibilitat que generava, però aquest requeriment ha estat desatès.Davant d'aquest fet, la delegada accidental del govern espanyol a Catalunya, Montserrat García, reclama amb una missiva al director general de la policia catalana, Andreu Joan Martínez, que informi com abans millor sobre quines accions s'han pres per garantir la seguretat de l'acte i el normal funcionament del mateix i, en concret, sobre les mesures de control realitzades a l'edifici en el qual s'ha col·locat la pancarta.L'altra carta l'ha dirigit al comissionat de Seguretat del consistori, Amadeu Recasens, al qual també li demana que informi com abans millor sobre les accions per garantir de manera efectiva la seguretat, si s'ha demanat permís per a la pancarta i si s'ajusta a les ordenances.

Carta de la delegació del govern espanyol dirigida als Mossos by naciodigital on Scribd

Carta de la delegació del govern espanyol a l'Ajuntament de Barcelona by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)