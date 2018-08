Cambrils digitalitza 115 documents dipositats davant del Club Nàutic després dels atemptats

L'Ajuntament de Cambrils ha publicat en un web els 115 documents recuperats de l'espai de dol que, d'una manera espontània, la ciutadania va crear durant els dies posteriors al doble atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils, just davant del Club Nàutic.Després de la neteja, inventari i descripció d'aquests materials, ara es publiquen amb la intenció de manifestar el reconeixement a les víctimes i a les seves famílies i expressar el rebuig a la violència.De la mateixa manera, en aquest espai es poden llegir els missatges dels llibres de condol, tant el físic com el digital, que es van obrir a la sala de plens de l'Ajuntament i a la web municipal respectivament, dies després de l'atemptat.A més, el web dedicat a la memòria dels atemptats també recull fotografies de les diferents autoritats públiques que van visitar el municipi per tal de manifestar el seu suport i condol, així com de la resposta ciutadana al carrer, de solidaritat cap a les víctimes i les seves famílies i de rebuig a la violència. Tot el material es pot consultar en aquest enllaç . Els 115 documents que es poden visualitzar al web es conserven a l'Arxiu Municipal de Cambrils. L'acció de recuperació de documents i objectes va ser coordinada pel personal tècnic del Museu d'Història de Cambrils i de l'Arxiu Municipal de Cambrils –AMCAM- i va comptar amb la col·laboració del personal de la Brigada Municipal així com de l'empresa municipal de neteja.Durant el procés de recollida es va poder determinar que hi havia documents, no quantificables, que estaven completament destruïts i molts altres presentaven un grau de degradació important. Aquesta degradació, principalment, està motivada per la incidència directa dels agents climàtics, entre els quals destaquen la humitat a conseqüència de la proximitat de l'espai de dol al mar, a escassos metres de distància.Altres documents presenten signes evidents de trepitjades i un elevat volum dels que estaven dipositats a terra presenten restes de cera procedent de la gran quantitat d'espelmes que hi havia a l'indret. Alguns documents es trobaven parcialment cremats, essent il·legible el text i les representacions gràfiques que en moltes ocasions es presenten. Uns altres, com s'ha indicat anteriorment, estaven completament destruïts.La majoria dels documents que estaven enganxats al plafó de senyalització de la zona portuària, al contrari dels que estaven a terra, presentaven en general un bon estat de conservació. Gairebé tots estaven adherits al plafó amb cintes adhesives. En general, la retirada d'aquests documents no va generar problemes de consideració més enllà dels propis presentats per la cinta adhesiva. Alguns documents estaven curosament plastificats.

