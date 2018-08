Torra reivindica Forn des de Lledoners en l'aniversari dels atemptats

Dia de memòria, d’acompanyar en el dol les víctimes de l’atemptat de BCN. Actes emotius per la pau. Agraït que m’hagi acompanyat la Laura Masvidal, dona del conseller @quimforn, injustament empresonat. Ell, i la resta de presos polítics, són els que hi haurien hagut de ser. pic.twitter.com/6YCm0M3JHP — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 17 d’agost de 2018

Els actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils han culminat, aquest 17 d'agost, amb la visita del president de la Generalitat, Quim Torra, a Joaquim Forn, reclòs provisionalment a la presó de Lledoners, al Bages, en la causa general contra l'independentisme. La visita, que ha agafat caire emotiu i de reconeixement de la feina feta, ha servit per per felicitar qui llavors era conseller d'Interior. Forn va dirigir el dispositiu policial i d'emergències, en les hores i dies següents als atemptats.La visita arriba després que l'esposa de Forn, Laura Masvidal, hagi estat protagonista dels actes d'homenatge al matí, tant a l'ofrena floral al mosaic de Joan Miró, com en la rebuda de les autoritats espanyoles a plaça Catalunya. En aquest últim punt, Masvidal ha encaixat la mà amb el rei, tot i que li ha volgut deixar clar que no és ella qui hauria de ser allà.Des de la presó, Torra ha agraït que la dona de Forn l'hagi acompanyat "en el dol de les víctimes de l'atemptat". "Ell i la resta de presos polítics són els que hi haurien hagut de ser", ha afirmat.La visita de Torra a Forn es completa, posteriorment i de forma simbòlica, amb la presència del president a la concentració, que s'ha organitzat als camps posteriors de la presó, convocada pels CDR. D'aquesta manera, la ciutadania també busca agrair al conseller la seva intervenció durant els atemptats i, per extensió, al major Josep Lluís Trapero, actualment també processat per la seva intervenció durant l'1-O.

