Compromís demana al govern espanyol que investigui el boicot d'un grup ultra a un concert a Paiporta

Compromís ha demanat a la delegació del govern espanyol que investigue l'actuació que el grup d'ultradreta España 2000 va realitzar contra l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i contra els seus regidors després de la celebració d'un concert d'un grup de música en valencià durant la nit d'aquest dimecres. El grup d'ultra va proferir xiulades i insults contra la primera edil mentre aquesta presentava el concert de Sant Roc de les festes patronals del municipi de l'Horta Sud.En un comunicat, el diputat de la coalició valencianista, Paco García, considera que aquestos actes són "intolerables en una democràcia avançada en la qual les llibertats han d'estar assegurades" i per això demana al govern espanyol que actue davant d'aquestes actituds feixistes."L’expressió artística és un bé de la nostra societat i cap persona hauria de poder emmordassar un determinat artista o a qui el contracta perquè no està d'acord amb allò que expressen les seues obres", ha agregat el diputat referint-se al motiu de la protesta incívica que va motivar el grup de feixistes a realitzar-la. Així mateix, en el portal de Facebook d'España 2000 també reivindiquen el seu rebuig a l'alcaldessa "independentista".García també ha volgut manifestar el seu suport a l'alcaldessa i als regidors de Paiporta en nom seu i de tot el partit. "El nostre compromís amb la democràcia arreu de la nostra terra no és vist amb bons ulls per un reduït nombre de feixistes que duen un temps assetjant els nostres regidors i atacant les nostres seus amb l'única finalitat d'acovardir-nos. No ho aconseguiran i seguirem poble a poble, govern a govern, lluitant perquè el poble valencià tinga intactes les seues llibertats", ha conclòs.D'altra banda, l'alcaldessa també ha volgut mostrar el seu rebuig a aquestos actes i el seu suport als músics que van oferir el concert de Sant Roc: "Vull mostrar tot el meu suport a la Banda Primitiva de Paiporta i als seus músics que aquesta nit han hagut d'aguantar els atacs de grups feixistes d'extrema dreta en un dels actes més importants, solemnes i emotius de les festes del poble", ha publicat Martín al seu perfil de Facebook.

