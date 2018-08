​VÍDEO Els caçadors exigeixen una disculpa a Jordà per ser «criminalitzats» en un vídeo dels Agents Rurals

La Federació Catalana de Caça (FCC) ha expressat la seva indignació davant la publicació d'un vídeo editat pels Agents Rurals amb l'objectiu de donar a conèixer i difondre públicament el nou protocol de seguretat que des d'aquest cos s'aplica als caçadors a l'hora de portar a terme inspeccions de caça. La FCC lamenta que en el vídeo "s'enfonsi i es criminalitzi la imatge pública" del col·lectiu i que es tracti el caçador que hi apareix "com un delinqüent perillós del qual els agents esperen una agressió amb arma de foc abans, durant i després del control".En una carta enviada a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el president de la Federació Catalana de Caça, Sergio Sánchez, qüestiona el nou protocol i demana a la responsable política dels Agents Rurals que cessi la difusió d'aquest vídeo "de manera immediata" i, a la vegada, li exigeix "una disculpa pública pel mal que fa a la imatge dels caçadors catalans".En una carta adreçada a la consellera Jordà, el president de la Federació Catalana de Caça, remarca que l'entitat ha estat des d'un principi al costat del cos d'Agents Rurals arran d'un fet "traumàtic" com va ser el doble homicidi d'Aspa i, per això, ha entès que "havia de portar al mateix cos a introduir mesures per reforçar la seva seguretat".Així mateix, recorda que el col·lectiu de caçadors "va ser extremadament sensible" amb els fets d'Aspa en què "una persona embogida, un furtiu sense permís d'armes, en cap cas un caçador, li va treure la vida als agents Xavier Ribes i David Iglesias", remarca Sánchez en la carta, tot recordant que la FCC, així com l'Oficina Nacional de la Caça, s'han personat com acusació popular en la causa judicial contra l'assassí confés "com a mostra inequívoca de la condemna més rotunda als fets per part dels caçadors catalans".Per això, Sánchez ha traslladat a la responsable d'Agricultura i, per tant dels Agents Rurals, el "més profund malestar" del col·lectiu de caçadors després de veure el vídeo per divulgar el nou protocol d'inspecció de caça "que fa servir el cos dels Agents Rurals". El president de la FCC qualifica el vídeo com el "més dur contra el caçador de tot Europa", ja que "tracta el caçador filmat com un delinqüent perillós del que els agents esperen una agressió amb arma de foc abans, durant i després del control", assegura el president dels caçadors catalans. Així mateix, lamenta que des del Govern "no es reconegui la tasca social que fan els caçadors sense que rebre cap ajuda per part de l'Administració"El responsable de la FCC sosté que aquest protocol d'intervenció per a la revisió de documentació i arma als caçadors "no s'aplica en cap altra comunitat autònoma, ni en cap país de la Comunitat Econòmica Europea per cap cos de policia judicial, rural-forestal o militar" i tampoc "és aplicat ni pel cos de Mossos d'Esquadra". En aquest sentit, Sánchez es pregunta quins referents s'han fet servir per instaurar aquest "singular i desconegut protocol, no unificat entre cossos policials ni rurals catalans ni la mateixa Guardia Civil".El president de la Federació Catalana de Caça expressa la preocupació de l'entitat perquè "es puguin generar situacions de perill" derivades de l'aplicació del protocol: "ordres i crits a distància, que es poden prestar a confusions, sobretot amb caçadors d'edats avançades"; "situacions de nerviosisme i manca de precisió en les accions de descàrrega de l'arma i recolzament a terra"; "emplaçament dels possibles acompanyants del caçador o dels altres caçadors en cas de trobar-se diversos caçadors en un mateix punt, que també hauran de buidar l'arma de munició i deixar-la a terra"; "situacions d'angoixa en el seguiment de les ordres dels Agents Rurals", i, finalment, Sánchez, apunta la possibilitat que, "si pel relleu i estat del sòl a les diferents estacions de l'any es poden generar caigudes o accidents per part de l'Agent Rural amb l'arma llarga".Sergio Sánchez defensa que des de l'existència del cos dels Agents Rurals "mai hi ha hagut una agressió amb arma de foc per part d'un caçador que practiqui la caça de manera legal". "El 99,9% dels caçadors catalans practiquen la seva afició de manera absolutament legal i així ho refermen els milers d'inspeccions fetes pel mateix cos des dels seus inicis", assegura el president de la FCC. "Els delinqüents, aquells pocs que entre tots hem d'expulsar del col·lectiu caçador, són perfectament identificats i diferenciats per un cos que té una dilatada experiència", sentencia Sánchez.En la carta, el president de la Federació Catalana de Caça afirma que entén les dificultats que pot tenir el cos per aconseguir les autoritzacions per portar armes curtes però "és responsabilitat de la conselleria buscar les solucions pertinents" i assegura que, mentrestant, els caçadors "no acceptaran sentir-se com a criminals, intimidats i apuntats amb un arma per practicar una afició completament legal".

