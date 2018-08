La justícia espanyola es defensarà a Bèlgica per la querella contra Llarena

El govern espanyol estudia contractar un advocat a Bèlgica per defensar la justícia espanyola en conseqüència de la demanda civil que Carles Puigdemont i quatre exconsellers han interposat contra el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Fonts de l'executiu a l'ACN apunten que aquest és el procediment habitual en aquests casos perquè l'Advocacia de l'Estat no pot actuar fora de les fronteres espanyoles. En tot cas, estaria sota la direcció i la supervisió d'aquest organisme. Tanmateix, el govern espanyol encara està analitzant quina és la fórmula més adequada per a aquest procediment judicial.En cas de confirmar-se, aquest advocat seria qui compareixeria davant el tribunal belga el pròxim 4 de setembre i no ho faria Llarena personalment. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar dijous un acord que instava els Ministeris de Justícia i Exteriors a adoptar "totes les mesures necessàries" per assegurar "la integritat i la immunitat" de la justícia espanyola.En una reunió celebrada el passat dijous a la tarda, el poder judicial va atorgar-li aquesta empara perquè considera que es tracta d'un "atac planificat" a la independència de Llarena per part dels "fugits de la justícia" i considera que l'únic fi és el de "condicionar i influir en les futures resolucions judicials". A més, l'acord també instava l'executiu a defensar la justícia espanyola i a prendre "totes les mesures necessàries".El 30 de juliol, el jutge Pablo Llarena s'havia adreçat al Poder Judicial per defensar-se de la demanda civil que Carles Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica i Escòcia van presentar contra ell. La demanda dels polítics catalans ha esgrimit que la instrucció de Llarena vulnera el dret dels polítics catalans a un judici just.Llarena va afirmar que es tracta d'un "atac planificat, groller i fraudulent" i, per això, ha demanat a la comissió permanent del CGPJ que intercedeixi i li ofereixi empara.L'acord es va aprovar amb els vots del president del Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, i la resta de vocals a excepció de Concepción Sáez que ha votat en contra. Precisament, el CGPJ ha aprovat aquest dijous la seva renúncia com a vocal del CGPJ després d'integrar-se al govern de Pedro Sánchez com a gerent de la Mutualidad General Judicial.

