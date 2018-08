FOTOS Ultres, GDR i «serveis d'ordre»: qui hi ha darrere de la concentració de suport a Felip VI?

Els "serveis d'ordre" de la concentració de suport a Felip VI Foto: Xavier Rius Sant

Retreuen a la Guàrdia Urbana que no es retiri la pancarta contra el rei Foto: Albert Alemany

Espanyolistes amb banderes a l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A Foto: Albert Alemany

Una quarantena de militants ultres, liderats per Jesús Cañadas de Legión Urbana i de "Por España me atrevo" (proper a Democracia Nacional), així com per alguns militants dels Grupos de Defensa y Resistencia (GRD) s'han concentrat avui a les 9.30h a Canaletes amb armilles reflectants, barrets amb la cinta de la bandera espanyola, transmissors i una credencial de "Servicio de Orden 17-A Unión Monárquica", i han provocat diversos incidents en arrencar cartells a persones independentistes que pujaven per la Rambla.Tot i que els Mossos d'Esquadra han estat advertits d'aquest suposat servei d'ordre que controlava el tram final de la Rambla de Canaletes, han estat allà gairebé una hora fins que uns han marxat cap a l'edifici de la part alta de Plaça Catalunya, on hi havia una pancarta contra el rei d'Espanya, per demanar que es retirés. Altres, amb barrets blancs i banderes espanyoles, han accedit al centre la plaça amb la resta del públic, fent reiterats crits en favor del rei, la Guàrdia Civil i escridassant Gemma Nierga quan ha fet el seu parlament en català. Si mirem la web d'aquesta nova entitat, Unión Monarquica , que ha convocat la concentració de suport a Felip VI, hi podem veure fotos d'actes recents en què hi participen membres dels GDR, Legión Urbana i Hermanos Cruzados, i també exmembres rellevants del Movimiento Social Republicano (MSR).

