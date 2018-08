Un any després del 18-A: «Els turistes no recorden res, els veïns de Cambrils sí»

El passeig marítim de Cambrils, un any després de l'atemptat Foto: Jonathan Oca

La platja del Prat d'en Forès de Cambrils, plena de gent Foto: Jonathan Oca

Unes tanques i una lona amaguen el memorial que s'inaugurarà demà a Cambrils Foto: Jonathan Oca

Al passeig marítim de Cambrils s'hi respira normalitat, les bicicletes van amunt i avall i l'anada i tornada de gent amb tovalloles i tots els estris de platja són una constant. Aquest és l'aspecte que mostra aquest punt clau del municipi del Baix Camp on va tenir lloc ara fa un any l'atemptat perpetrat per cinc joves que van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.La matinada del 18 d'agost va ser molt dura per a molts veïns i turistes que es trobaven en el passeig de Cambrils. Per recordar aquest dia i fer un balanç de com ha afectat al municipi hem volgut parlar amb alguns testimonis i veïns del municipi. NacióDigital ha pogut parlar amb un dels primers testimonis que vaa explicar a aquest mitjà la mateixa nit de l'atemptat tot el que estava passant. Es tracta d'Umar, un treballador del restaurant Miramar, que l'any passat ens explicava que almenys una quarantena de clients van quedar confinats a l'establiment i que la majoria eren famílies. Quan els Mossos d'Esquadra i la Policia Local els van donar permís, van acompanyar els clients fins a una zona segura i allunyada del passeig marítim. Un any després afirma "allò va ser horrible, et diria que és millor no recordar-ho" i afegeix que la sensació de por encara hi és, sobretot entre alguns veïns del municipi, altres opinen que "el que va passar aquí i a Barcelona podia haver passat a qualsevol altra ciutat". Per altra banda, considera que els turistes "no recorden res i alguns ni ho saben".Tot i la por, i la imatge de pànic fixada en la retina, Umar es mostra optimista en tot moment i aposta per acceptar el que va passar i superar-ho, "s'ha de seguir, seguir i seguir. Pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment però sempre s'ha de ser positiu".Explica que, segons li han comentat alguns empresaris de la zona, el turisme ha caigut entre un 10 i 15% respecte a l'any passat, però està convençut que l'atemptat no és l'únic motiu, ja que el procés català també hi tindria alguna cosa a veure. Recorda que molta gent que ve a Cambrils és de l'Aragó i que ara, una part, opten per anar a Peníscola i altres punts de la costa, que no sigui la catalana.Xavi Capella, uns dels propietaris del restaurant Les Barques, recorda que aquell dijous a la nit (17-A) hi havia molta presència policial al municipi, un fet que "semblava normal després del que havia passat a Barcelona i no ens feia sospita res". Quan es va produir l'atemptat ja estaven tancant i inclús ja havia abandonat l'establiment però "quan vaig arribar al xamfrà vaig veure la gent corrent, cridant i vaig tornar per veure què passava i ajudar". Encara quedava alguns clients a la terrassa del restaurant que es van protegir a dins del local, així com altra gent que buscava un lloc segur. La situació era de pànic, apunta.A les quatre del matí el restaurant estava "ple de famílies amb canalla, hi havia molts nervis". Des de Les Barques els proporcionaven beguda i qualsevol cosa que necessitessin i que estigués al seu abast. Capella afirma que la policia els tenia informats en tot moment i que quan els van permetre marxar, van portar amb els seus vehicles privats als clients a casa seva o al lloc on estaven allotjats.El cambrilenc recorda amb tristesa aquell dia. "És difícil entendre que pugui passar això però en un poble com Cambrils, encara més", lamenta. Aquell matí del 18-A "va ser molt trist", la gent caminava amb cares de tristes i lamentació però no va deixar de passejar ni d'anar a la platja i això, apunta, va ser un fet positiu i clau per intentar aixecar la situació. Una situació que ja s'ha normalitzat, "no s'ha oblidat i menys encara pels que som de Cambrils de tota la vida, que tot això ens va fer molt de mal".L'empresari està convençut que ni el procés català ni els fets de l'agost del 2017 han afectat el turisme a Cambrils sinó que atribueix una lleu davallada a la recuperació de destins turístics com Turquia i altres països que "a banda que són més econòmics, ara han tornat a ser una opció per als turistes. Fins ara ens n'havíem beneficiat", assegura.Capella també recorda que inclús enmig dels caos, de la por i dels nervis, els lladres no s'aturen i aprofiten qualsevol ocasió per fer la seva feina, ja que els van robar tot el que hi havia en una caixa enregistradora.En Josep Manel G., veí de tota la vida de Cambrils, recorda que es va assabentar dels fets que havien passat al municipi al matí. Mentre espera l'autobús, explica que els ciutadans encara ho tenen ben present i que n'hi ha que encara estan afectats però assegura que el que va passar l'any passat no ha afectat el turisme ni l'economia ni res, ja que "el turisme no se'n recorda de res, els d'aquí sí".De cara a l'acte en record a les víctimes dels atemptats i a la descoberta del memorial al passeig marítim que tindrà lloc, ha afirmat que "si ve la monarquia, no hi aniré pas" i ha explicat que té penjada una estelada amb el llaç groc pels presos polítics i un de negre, per als atemptats.En Pedro Perilero és un veí de Barcelona que passeja tranquil·lament amb la seva dona pel passeig marítim. Només ha vingut a passar el dia aquí a Cambrils però assegura que sempre que poden es desplacen fins al municipi, ja que és un dels seus llocs preferits.Titlla els fets que van passar a Barcelona i Cambrils com a molts "desagradables" i destaca la força de la societat per aixecar aquesta situació i vèncer la por després de les "estones de pànic" que van generar els terroristes el 17 i 18 d'agost i l'esforç per intentar tornar a la normalitat, com omplint les Rambles i la platja i el passeig marítim de Cambrils.La Judit Pallarès és una de les treballadores del lounge bar Àmbit. Quan pensa en el que va passar se li posa "la pell de gallina". Explica que a ella li tocava el torn de matí i que va ser l'encarregada d'obrir el 18-A. Sempre aixequen la persiana a les 9, o abans, però aquell dia no va ser fins a les 11 h (almenys) quan van poder fer-ho. Recorda que encara s'estava netejant el passeig, hi havia molta presència policial i moltes cares de tristesa, de sorpresa i d'incredulitat.Les companyes de Pallarès, segons explica, li van assegurar que quan es van sentir els trets, la gent va sortir corrents, es va produir una "escena de pànic, de molts nervis", detalla i "van tancar l'establiment mentre esperaven que passés tot". La mateixa treballadora considera que aquests fets, i també el tema del procés català, ha afectat el turisme del municipi.L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, va explicar en una entrevista a NacióDigital que aquest dissabte es farà un acte per recordar els atemptats de Barcelona i Cambrils , on es descobrirà un memorial en homenatge a les víctimes davant del Club Nàutic. Ara mateix, aquest element commemoratiu està amagat sota una lona i custodiat per unes tanques. L'acte, segons Mendoza, serà "curt i digne", amb autoritats polítiques, víctimes, cossos de seguretat i emergències i també veïns.

