​L'espanyolisme busca cridar l'atenció en l'aniversari del 17-A

Retreuen a la Guàrdia Urbana que no es retiri la pancarta contra el rei. Foto: Albert Alemany

Amb banderes, crits de "¡viva el rey!" i tota mena de marxandatge vinculat a la rojigualda, com un gran para-sol de platja. Així ha aconseguit l'espanyolisme convertir-se en un dels protagonistes de l'acte de record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils que s'ha celebrat aquest divendres coincidint amb l'aniversari dels atacs , i que ha comptat amb una nodrida representació institucional encapçalada pel rei Felip VI. No hi han estat dos dels principals responsables de la resposta policial el 17-A: l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, empresonat a Lledoners, ni el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que ha volgut mantenir-se'n al marge per estar processat en la causa contra l'independentisme.Malgrat les crides a no polititzar l'acte i buscar una "treva" entre partits, ja fa molts dies que l'ambient s'ha anat carregant per l'assistència del rei. A última hora d'aquest dijous l'independentisme va desplegar una pancarta en una façana de la plaça on s'advertia en anglès que el rei no és ben benvingut, i apareixia un retrat d'ell posat al revés. S'emula així el quadre de Felip V que roman cap per avall al museu de Xàtiva, al País Valencià, en record pel càstig que va tenir per a la població, que va manar cremar per haver estat favorable a Carles d'Àustria. La pancarta ha acabat retirada pels activistes que la van col·locar aquest migdia, quan s'han acabat tots els actes.L'espanyolisme ha acudit a l'aniversari del 17-A amb la intenció de contraposar la pancarta i expressar el suport al rei. Quan faltava més d'una hora perquè comencés, una trentena de persones amb banderes espanyoles han exigit la retirada de la pancarta des de sota de la mateixa façana . Han arribat a cridar "feixistes" contra els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que els han contingut perquè no han atès la seva reivindicació i per "custodiar" la pancarta. També hi ha hagut concentració de la Unión Monárquica per donar suport al rei a Canaletes, on s'ha vist alguns membres de l'extrema dreta.Ja al centre de la plaça, centenars de persones s'han concentrat per seguir de ben a prop l'acte del 17-A, que tenia el lema de "Barcelona, ciutat de pau", si bé no l'han arribat a omplir del tot. Des de bon principi s'han destacat entre el públic les que duien banderes espanyoles i, quan han començat a arribar les autoritats, han cantat proclames a favor del rei i "¡viva España!". També s'han sentit crits en suport a la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra de les mateixes persones. De senyera, no se n'ha vist gairebé cap, i no hi havia estelades.D'altres han acudit amb un llaç groc al pit o alguna peça groga de roba per denunciar l'existència de presos polítics, però han estat més discrets. En dues ocasions s'han sentit crits de "president", però la constant ha estat la de fer-ho a favor del rei, trencant-se el silenci que s'esperava d'un acte on no hi havia parlaments i que havia estat dissenyat només per homenatjar les víctimes. A la conductora, la periodista Gemma Nierga, li han arribat a retreure que intervingués en català Un cop ha finalitzat l'acte, s'ha acabat produint al carrer un xoc entre partidaris i detractors del rei , o sigui entre espanyolistes, que no han dubtat a posar l'himne d'Espanya a top drap, i independentistes i antimonàrquics convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), que duien pancartes denunciant els negocis de la monarquia i no han dubtat a tornar a cantar "Els carrers seran sempre nostres". Han coincidit a dalt de tot de la Rambla i s'han viscut moments de tensió, obligant els Mossos d'Esquadra a intervenir per separar-los i organitzant un cordó de seguretat.Quan tot semblava calmar-se, ha aparegut el nou líder del PP, Pablo Casado, i els membres més destacats del partit a Catalunya, encapçalats per Xavier García Albiol, i han recorregut la Rambla de dalt a baix, aturant-se al mosaic de Miró, com tenien previst, per fer una ofrena floral per a les víctimes del 17-A. La plana major dels populars ha hagut de ser escortada per un ampli dispositiu dels Mossos, i els han cridat "fora feixistes" , tot i que també consignes de suport i a favor d'Espanya.Quan han arribat al passeig de Colom, s'han trobat una quinzena de manters, que s'han afanyat a recollir-ho tot per ordre dels Mossos, segons han explicat els mateixos venedors ambulants, que no han tardat a tornar a estendre la manta. Un d'ells, que no s'ha identificat, ha relatat que ha reconegut Albiol i que prefereixen mantenir-se'n al marge. "És un racista", ha etzibat, mentre els populars s'allunyaven per anar a dinar.

