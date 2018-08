La situació política marca l'arrencada de la cinquantena edició de l'UCE

Arrenca la cinquantena edició de la Universitat Catalana d'Estiu Foto: Josep M. Montaner

El president de la Universitat Catalana d'Estiu, Jordi Cassasas, ha donat el tret de sortida a la cinquantena edició de les jornades catalanistes que se celebren cada agost a Prada de Conflent. Enguany, però, les activitats transcorreran marcades per l'actual situació de la política de Catalunya i per l'absència dels presos polítics i dels exiliats, que en altres ocasions, han protagonitzat els actes de la Universitat.De fet, en el discurs inaugural, Cassasas ha connectat el moment històric en el qual es va crear les jornades de l'UCE amb l'actualitat. "Aleshores lluitàvem contra una dictadura, ara persistim contra un estat aparentment democràtic", ha remarcat el president de la Universitat, que també ha lamentat que l'independentisme no "hagi complert cap projecte dels que es van marcar ara fa un any".En la mateixa línia, el vers de Miquel Martí i Pol escollit per aquesta edició és "I, tanmateix, la remor persisteix". La tria d'aquestes paraules, tot i ser escrites pel poeta quan el catalanisme estava perseguit i silenciat pel franquisme, és una clara referència a la situació actual de la política del país. Ja que, malgrat els empresonaments i la persecució judicial de l'Estat espanyol, el catalanisme d'arreu dels Països Catalans no afluixa.També ha donat la benvinguda a les jornades la vicepresidenta del govern balear, Bel Busquets. Ha criticat la persecució de la llengua i cultura catalana del govern del PP, amb Ramón Bauzá al capdavant, i ha carregat contra la persecució judicial i ha fet especial esment al raper també mallorquí a l'exili, Valtònyc.L'edició d'enguany arriba amb un escenari polític molt diferent de la de l'anterior. L'any passat van assistir a les jornades ponents que es troben a la presó o a l'exili, com l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president de l'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o els exconsellers empresonats i a l'exili Toni Comín, Lluís Puig i Jordi Turull. També va participar en els actes l'advocat Aamer Anwar, que porta la defensa de l'exconsellera Clara Ponsatí.Aquest estiu, la personalitat més destacada és el President de la Generalitat, Quim Torra, que clourà les jornades d'enguany el 23 d'agost. També assistirà com a ponent el conseller de Polítques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigner, i diferents polítics i intel·lectuals de tot l'espectre catalanista, com la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, o el director de TV3, Vicent Sanchis.El naixement de les jornades culturals de Prada són conseqüència directa de la sacsejada sociopolítica del 1968. Ara fa cinquanta anys, amb el valor que dona la joventut i el context mundial en el que semblava tot possible, Miquel Mayol i Andreu Balent, membres del Partit Socialista Unificat francès i impulsors de la major part de les iniciatives catalanistes de la Catalunya Nord, van iniciar la primera Universitat d'Estiu a Prada de Conflent.Amb motiu del cinquantè aniversari s'ha celebrat una edició de l'UCE extraordinària a Manresa. La capital del Bages va viure sis dies de cursos, actes acadèmics, debats i una variada activitat cultural. Com a Prada cada estiu, van assistir alumnes i ponents d'arreu dels Països Catalans que no van decebre l'organització de la Universitat, fet que augura noves edicions al cor de Catalunya.

