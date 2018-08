VÍDEOS Juan Carles Navarro deixa el bàsquet després de 20 anys i 35 títols

Després de 1.139 partits oficials, 20 temporades i 35 títols aconseguits, Juan Carlos Navarro no seguirà al primer equip de bàsquet del Barça, segons ha informat el mateix club . El capità del Barça Lassa ha decidit als seus 38 anys que ha arribat el moment de penjar les botes i passar a formar part de l’estructura tècnica de la secció . El jugador amb millor palmarès de la història de la secció passarà de lluir el dorsal 11 sobre el parquet a veure el seu número, pròximament, retirat al sostre del Palau Blaugrana.I és que els millors moments de la història del Barça de bàsquet dels últims 20 anys no s’entenen sense la figura de Juan Carlos Navarro. L’11 blaugrana tanca la seva etapa de jugador amb un total de 35 trofeus: vuit Lligues ACB (1999, 2001, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014), set Copes del Rei (2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2018), 5 Supercopes ACB (2004, 2009, 2010, 2011, 2015), dos Eurolligues (2003 i 2010), una Copa Korac (1999) i 12 Lligues Catalanes (2000, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).Aquests 35 títols s’entenen, també, gràcies a les grans actuacions de Juan Carlos Navarro. I és que fins a nou vegades ha estat designat MVP, ja sigui de la competició o de la final: Lliga ACB (2006), Final Lliga ACB (2009, 2011, 2014), Supercopa ACB (2009, 2010, 2011), Eurolliga (2009) i Final Eurolliga (2010).Al llarg de la seva trajectòria al Barça Lassa, Juan Carlos Navarro ha disputat un total de 1.139 partits que es desgranen de la següent manera: 689 a la Lliga ACB, 341 a l’Eurolliga, 44 a la Copa del Rei, 25 a la Copa d’Europa, 23 de Lliga Catalana, 14 de la Supercopa ACB i 3 de la Copa Korac.Un dels grans trets de "La Bomba" durant la seva trajectòria esportiva és que mai s’ha amagat en els moments importants. I això s’ha traduït també en els 13.609 punts que ha anotat com a blaugrana: 8.318 punts a la Lliga ACB, 4.152 punts a l’Eurolliga, 466 a la Copa del Rei, 304 a la Lliga Catalana, 189 a la Supercopa ACB, 169 a la Copa d’Europa i 11 a la Copa Korac.La grandesa de Navarro també s’ha forjat fora de l’àmbit blaugrana. I és que Navarro també ha estat cabdal en la millor època de la selecció espanyol. Amb el combinat nacional, i rodejat de grans amics com Pau i Marc Gasol, Navarro ha guanyat dos Eurobaskets (2009, 2011), un Mundial de bàsquet (2006), a més d’aconseguir dues plates olímpiques (2008, 2012) i un bronze olímpic (2016), entre d’altres títols o medalles. També ha disputat un total de cinc Jocs Olímpics: 2000, 2004, 2008, 2012, 2016.A més, Navarro també va poder provar l’experiència de jugar a la NBA. Va ser la temporada 2007/08 amb els Memphis Grizzlies, on hi va disputar els 82 partits de la Lliga Regular i on va fer un paper molt interessant amb 10,9 punts per partit. Tot i així, Navarro va decidir tornar a Barcelona i des del 2008 fins aquest 2018 ha estat sempre un referent.

