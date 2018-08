Alerta per inundacions a la Catalunya Central i Tarragona

L'SMC informa que el 17/08/2018 10:51 s'ha publicat un Avís d'Observació per Intensitat de pluja https://t.co/YAKP17l79z #meteocat — Meteocat (@meteocat) 17 d’agost de 2018

A la comarca del Ripollès, a l'estació automàtica de Molló, s'han enregistrat fins a 24,5 mm en 30 minuts. La tempesta avança en direcció est i podrà afectar punts de la Garrotxa i Alt Empordà. #meteocat pic.twitter.com/PEMRxV0CEP — Meteocat (@meteocat) 17 d’agost de 2018

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses a l'interior de Catalunya i a les comarques de Tarragona aquest divendres a la tarda.Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions a les comarques centrals de Ponent, tota la Catalunya Central i el litoral, entre el sud de Girona i les comarques de Tarragona.Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent. A més, en tot l'episodi localment es poden acumular fins a 100 litres per metre quadrat.Davant d'això, Protecció Civil ha demanat, a través d'un comunicat, "extremar les precaucions al volant, ja que les precipitacions coincidiran amb la sortida del cap de setmana". L'episodi s'allargarà fins dissabte al matí i en les darreres hores afectarà especialment les comarques del litoral.El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que a primera hora d'aquest divendres a la tarda les precipitacions afectaran sobretot al nord-est, a les comarques d'Osona i al Moianès. Posteriorment, les pluges s'aniran desplaçant cap al sud-oest, on està previst que puguin descarregar amb força entre les sis i les vuit del vespre a les comarques del Camp de Tarragona.Davant la previsió de pluges intenses, Protecció Civil ha recomanat "evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular". Un cop comencin les pluges, aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada.El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT també ha alertat als responsables de les activitats de lleure de joventut previstes a les zones on es preveu que plogui amb més intensitat perquè no facin activitats a prop del riu i ha demanat als municipis que vigilin la llera, reportin les possibles incidències i es mantinguin connectats a la xarxa de telecomunicacions d'emergència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)