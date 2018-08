«Magic Maze», un cooperatiu amb aires de joc de plataformes

L'evolució dels jocs de taula es dona en dues facetes: en els materials i en les mecàniques. En els primers, els avenços són molt graduals, però si mirem 40 anys enrere veurem com l'aparició del làser, les impressions digitals i els materials sintètics han fet evolucionar peces, cartes i miniatures. En canvi, l'aparició d'una nova mecànica rep tota l'atenció i expectativa dels aficionats i es pot identificar quin autor i en quin joc que l'han ideat.En aquest sentit, en la darrera edició de la fira Spiel d'Essen, a més del premi Deutscher Spiele que atorguen al millor joc adult i infantil, han instaurat el l' InnoSpiel , destinat a convertir-se en un segell de qualitat per als jocs que destaquin especialment per incorporar conceptes innovadors. En l'estrena del guardó, estaven nominats: Lyngk Magic Maze , que és el que finalment va resultar guanyador.Havent perdut les seves possessions, un bàrbar, una elfa, un nan i una maga decideixen entrar a un centre comercial per robar el necessari per poder continuar amb les seves aventures. Caldrà que siguin ràpids perquè hauran d'esquivar als guàrdies del centre i sortir-ne abans no els enxampin.Sereu els encarregats de que aquests herois assoleixin la seva missió. Cada un serà l'encarregat de fer un dels moviments dels personatges (moure'ls cap al nord o cap al sud, o fer-los passar per les escales mecàniques, etc.). Serà indispensable que us organitzeu bé i intervingueu intercalats per tal que els herois vagin movent-se pels passadissos del centre comercial fins a trobar les seves noves armes i sortir-ne.Lamentablement, no ho tindreu tan fàcil, perquè per evitar ser detectats tindreu prohibit parlar entre vosaltres. El joc progressa en dificultat a través de 17 nivells. Amb les regles bàsiques del joc començareu el nivell 1. Quan el supereu, veureu que el 2 us afegeix una nova regla, i així, de mica en mica, cada fase us introduirà un nou element o un nou repte que us ajudarà a arribar al nivell 17, quan ja sereu capaços de jugar a Magic Maze amb la seva màxima dificultat.Kasper Lapp va voler crear un joc cooperatiu on no hi hagués "efecte líder" i per això proposa que cada un pugueu moure qualsevol dels 4 herois, però només en una direcció, de manera que cal l'aportació de tots per igual per poder-los moure pels intricats passadissos del centre comercial.Tindreu prohibit parlar entre vosaltres la major part del temps, però el joc us permetrà comunicar-vos de dues formes. Podreu parlar si algun dels personatges es mou a sobre de determinades caselles, tot i que el temps seguirà passant inexorablement, i disposareu d'un gran peó vermell que podreu posar davant d'un jugador quan detecteu que aquest va un pèl despistat i no està movent els herois que la resta espereu. Llàstima que, com que no podeu parlar, aquest jugador despistat haurà d'intentar deduir què carai li voleu dir que ha de fer, posant-li al davant aquest gran peó.Nom del joc:Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

