VÍDEO Els Mossos separen espanyolistes i CDR a plaça Catalunya

Tensió a plaça Catalunya i a l'inici de la Rambla. Després que l'acte d'homenatge de les víctimes dels atemptats del 17-A hagi transcorregut sense incidents -més enllà de crits en favor del rei Felip VI- la tensió ha anat pujant de nivell pels volts del migdia, quan els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir per separar un grup d'espanyolistes, d'un altre format per membres dels CDR que pujaven per la Rambla.Malgrat que els Mossos els han aturat, finalment els han deixat passar, i allà han coincidit amb manifestants espanyolistes que justament sortien de la plaça. Entre insults i retrets, la policia catalana ha creat un petit cordó de seguretat per separar els dos col·lectius.Els espanyolistes havien convocat una concentració a les 10.00 davant de la font de Canaletes de la Rambla per donar suport a la monarquia. Des d'allà s'han desplaçat amb banderes espanyoles a plaça Catalunya, durant l'homenatge, on els han hagut de cridar l'atenció per fer proclames en favor del rei. Desenes de persones els han demanat respecte per les víctimes i els familiars, que havien fet la petició no polititzar l'homenatge.

