Sánchez substitueix la piulada en català en record a les víctimes del 17-A

La unitat de tota la societat espanyola ens fa forts contra el terror i la barbàrie. Aquest #17A i sempre, serem a Barcelona al costat de les víctimes, solidaris amb el seu dolor, units en el record. Ferms davant la desraó del terrorisme. #BCNciutatdepau, Espanya és país de PAU pic.twitter.com/wFs2rndW5q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 d’agost de 2018

La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie. Este #17A y siempre, estaremos en Barcelona junto a las víctimas, solidarios con su dolor, unidos en el recuerdo. Firmes ante la sinrazón del terrorismo. #BCNciutatdepau, España es país de PAZ pic.twitter.com/tUkltifj7u — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 d’agost de 2018

El president espanyol ha substituït la piulada en català en record a les víctimes del 17-A que aquest matí havia penjat. Al compte personal de Sánchez hi apareixien dues piulades amb textos idèntics.La primera en castellà, on es veia una imatge de la Rambla amb el lema "Sempre amb les víctimes" i a la part inferior esquerra l'escut d'Espanya i la bandera espanyola. En canvi, a la piulada en català (amb el mateix text) no hi apareixia ni la bandera ni l'escut.El missatge ha estat penjat poc més d'una hora però després ha estat substitut per un altre que conserva el text i la imatge i hi afegeix la bandera espanyola i l'escut. Al missatge, el president espanyol apel·la a la unitat per vèncer el terrorisme, mostra "solidaritat amb el dolor de les víctimes" i afirma que Espanya és "un país de pau".

