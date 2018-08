Barcelona recorda les víctimes de l'atemptat del 17-A: «Les campanes toquen per vosaltres»

Una trentena d'espanyolistes dona la benvinguda al rei en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-Ahttps://t.co/FoCG9qm2Ou pic.twitter.com/H4N4Gf1PMu — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’agost de 2018

Les peces musicals de l'acte del 17-A les interpreten 50 alumnes de les escoles musicals de música de Barcelona i el conservatorihttps://t.co/fvYCzUrfrf pic.twitter.com/qPUSzp6N9S — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’agost de 2018

VÍDEO Alguns assistents recuperen el crit de No tinc por que va ressonar amb força després del 17-A https://t.co/gJIDAF0i8R pic.twitter.com/bcibxjOqeL — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’agost de 2018

Barcelona vibra. Els actes d'homenatge per l'aniversari dels atacs terroristes que van colpir Catalunya el passat 17 d'agost del 2017 recorden, aquest divendres, el dolor, però també la fortalesa de les víctimes. Es tracta d'un dia de memòria. Centenars de persones s'han acostat, a primera hora, a l'ofrena floral del mosaic de Joan Miró que hi ha a la Rambla en un clam unànime per la pau i en record de les persones ferides o que van perdre la vida durant els atemptats. Així, les víctimes i els seus familiars s'han convertit en els veritables protagonistes, que han avançat fins al lloc entre aplaudiments.L'ofrena floral ha estat el primer pas d'aquest homenatge, que s'ha iniciat després de la declaració institucional del Govern de la Generalitat, sota la polèmica assistència del rei Felip VI als actes. Malgrat que durant les últimes setmanes les víctimes han fet una crida a no polititzar l'homenatge, la política s'ha fet evident en diferents moments. Una manifestació espanyolista i en defensa de la monarquia a Canaletes ha estat un primer element que s'ha programat en paral·lel a l'ofrena floral. Per contra, una gran pancarta avisant que Felip VI "no és benvingut" a Catalunya ha onejat des d'un dels edificis principals de plaça Catalunya.A la Rambla, les víctimes i les famílies han estat les primeres a dipositar flors blanques, grogues i blaves al lloc on es va aturar la furgoneta. Poc després ho han fet les autoritats i, amb posterioritat, desenes de ciutadans que s'han volgut solidaritzar.A continuació, totes han arribat a plaça Catalunya entre aplaudiments i el més escrupolós silenci. Les víctimes s'han anat fent presents sota l'abraçada de solidaritat de la ciutadania i, poc després han arribat les autoritats, entre les quals el rei Felip VI, que ha estat l'únic que ha fet trencar el silenci que omplia la plaça. Crits de "visca el rei" han xocat amb peticions de respecte per a les víctimes. La confrontació entre partidaris de la corona i diversos ciutadans, però, ha durat pocs minuts, ja que ràpidament s'ha donat compliment al protocol establert i s'ha demanat silenci.L'acte ha tingut la música com a eix vertebrador, i ha transcorregut auster, senzill i emotiu, sense parlaments oficials tal com s'havia plantejat. L'objectiu d'aquest ha estat donar visibilitat als familiars i als ferits i, per aquest motiu, la subtilesa i el record l'han amarat. El cant dels ocells, interpretat per cinc violoncel·listes, un contrabaix i un piano de mitja cua ha encetat l'acte, i un text en els set idiomes de les víctimes mortals ha fet vibrar la part central de l'homenatge: "Ningú és una illa, complet en ell mateix. Cada home és un bocí del continent, una part de la terra; si el mar se n'emporta una porció de terra, tota Europa queda disminuïda, tant li fa si és un promontori, o la casa d'un dels teus amics, o la teva pròpia casa: La mort de qualsevol home m'afebleix perquè estic lligat a la humanitat. Per això mai preguntis per qui toquen les campanes: toquen per a tu", han llegit, citant un fragment del poema de John Donne.A continuació, 50 alumnes de les escoles municipals de música i del Conservatori han cantat Imagine de John Lennon, Somewhere over the rainbow (The Wizard of Oz), Hallelujah de Leonard Cohen i Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.La periodista Gemma Nierga, qui ha conduït l'acte, acomiada l'homenatge del 17-A, dirigint-se a les víctimes: "No deixarem d'acompanyar-vos perquè volem la pau però no volem indeferència". Pocs minuts després, alguns ciutadans han recuperat el "no tinc por" que es va escoltar amb força ara fa un any, just després del fatídic atemptat.Per a Felip VI, ha estat l'únic acte públic de la seva nova visita a Catalunya. A més d'ell, hi han acudit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el del Govern, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, i hi ha hagut presència institucional dels ajuntaments de Cambrils, Ripoll, Alcanar i Subirats. Torra hi ha anat acompanyat d'una àmplia representació del Govern. A més, s'hi han afegit altres personalitats del món econòmic i social, com John Hoffman, el president del Mobile World Congress (MWC), que se celebra anualment a la ciutat.En l'acte a la capital també s'han comptat representants de Rubí, Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès i Saragossa, municipis on residien les víctimes mortals, i membres de tots els cossos policials, serveis d'emergència i la resta de serveis públics que van ajudar en l'atenció als atemptats. Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, ha estat a la zona d'autoritats . També hi ha assistit el president del PP, Pablo Casado, i el de Cs, Albert Rivera, mentre que no hi serà la CUP ni tampoc l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) , que se centra en l'acte d'homenatge a Lledoners de la tarda, organitzat amb Òmnium L'ANC, que plantarà el rei , i Òmnium Cultural han organitzat un acte a partir de les 18.30 davant de la presó de Lledoners, on hi ha reclòs Forn, per tal d'homenatjar les víctimes. Torra visitarà l'exconseller a les sis i, després, intervindrà en la commemoració. La dona de l'exconseller prendrà la paraula juntament amb Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea; Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural; i Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).El dissabte serà el torn de Cambrils, un altre dels escenaris dels atemptats. L'acte de record a les víctimes serà a les 10.30 h al passeig Marítim, davant del Club Nàutic, on es va produir l'atac que va deixar una persona morta, set ferides i cinc terroristes abatuts, recorden des de l'Ajuntament. Aquí s'hi preveu l'assistència de Torra i diversos consellers, i Casado també ha anunciat la seva assistència. Hi haurà parlaments, una interpretació musical, la descoberta d'un memorial que han elaborat els serveis tècnics municipals i una ofrena floral. Aquest punt es va convertir en un memorial espontani amb ofrenes i missatges que es van deixar els dies posteriors a l'atemptat, i és per aquest motiu que s'ha decidit que en aquest mateix lloc s'instal·li un memorial permanent per la pau

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)