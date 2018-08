Els CDR denuncien en silenci la presència de Felip VI als actes del 17-A

Manifestació dels CDR a la Rambla Foto: Sergi Càmara

Cartells de suport als Mossos en la manifestació dels CDR Foto: Sergi Càmara

Desenes de persones s'han manifestat aquest matí al portal de la Pau, al final de la Rambla, per retre homenatge a les víctimes de l'atemptat. La mobilització, convocada pels CDR, s'ha volgut desmarcar dels actes centrals convocats per les institucions per la presència de Felip VI. La marxa, més silenciosa del que és habitual, ha estat presidida per una gran pancarta on s'hi podia llegir "Del poble pel poble". Entre els manifestants, hi ha pancartes i cartells denunciant les negocis de l'estat espanyol amb l'Aràbia Saudita.Entre les pancartes també s'ha tingut records per l'excúpula dels Mossos que va desarticular la cèl·lula terrorista de Ripoll, Joaquim Forn i Josep Lluís Trapero, amb missatges com "desmuntar una cel·lúla terrorista té un preu: presó i repressió".La marxa ha anat pujant per la Rambla i ha arribat al mosaic de Joan Miró, on a les 10h s'hi ha fet una ofrena floral encapçalada per familiars de les víctimes i cossos de seguretat i sanitaris. Els CDR també hi han dipositat la seva ofrena amb mostres evidents d'emotivitat.Paral·lament a l'acte central de plaça Catalunya, els CDR han anat recorrent la Rambla fins arribar a dalt de tot de l'emblemàtic carrer barceloní. Allà, un cop acabat l'acte, s'han viscut alguns moments de tensió amb els espanyolistes que també havien assistit a l'acte d'homenatge a les víctimes. Els Mossos han hagut de separar els dos grups, que s'han llançat insults i retrets, però la tensió no ha anat a més.

