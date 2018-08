Grande-Marlaska: «No va fallar res, però això no vol dir que no ens puguem coordinar millor»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que el 17-A no va fallar res a nivell policial i al·lega que el risc zero "no existeix". Tanmateix, ha afirmat que això no vol dir que no es pugui millorar la coordinació entre cossos. "Però no tot atemptat necessàriament implica que existís una fallada", ha reblat.En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha afirmat que els terroristes van haver de canviar de plans després de l'explosió d'Alcanar perquè eren "conscients de la professionalitat dels Mossos i la resta de cossos de seguretat" i que els enxamparien en menys de 24 hores. El ministre de l'Interior ha dit que l'actuació dels Mossos va ser "perfecta i professional" i ha defensat la col·laboració entre la policia catalana i la resta de forces de seguretat estatal."Les relacions són magnífiques, extraordinàries, com ho són des de fa anys", ha valorat. Sobre les queixes de les víctimes que han dit que se senten abandonades, el ministre ha dit que les "estudiarà atentament" i s'ha mostrat convençut que "ningú instrumentalitzarà" l'acte d'homenatge i les víctimes en seran les "úniques protagonistes".El ministre de l'Interior, que porta poc més d'un mes al càrrec, ha afirmat que la seva preocupació en aquest temps ha estat donar assistència a totes les víctimes. "Així ha sigut des que van passar els fets", ha defensat. Grande-Marlaska ha apuntat que hi ha oberts 306 expedients de víctimes que esperen el seu reconeixement i ha evitat rebatre les queixes de les víctimes."Mai debatré amb les víctimes del terrorisme", ha dit. Tot i això, ha aprofitat per defensar la tasca dels funcionaris de l'oficina d'atenció a les víctimes del terrorisme (que penja del seu ministeri) i ha recordat que després dels atemptats es van traslladar a Barcelona i s'hi van estar "durant un temps important". "Hi ha hagut cobertura en tot l'àmbit assistencial, si hem fallat en alguna cosa estudiaré atentament les queixes", ha manifestat.Durant l'entrevista, Grande-Marlaska ha recollit el guant que li va llençar el conseller d'Interior, Miquel Buch, i ha dit que reunir-se és un "interès compartit". Ha manifestat que l a trobada es farà "al més breu possible" i que creu que no hi haurà problemes per consensuar un ordre del dia conjunt. Tanmateix, ha dit que no hi ha "qüestions molt importants" per abordar i ha dit que els paràmetres de cooperació i coordinació entre policies és "absolutament important i molt raonable".El ministre ha explicat que hi ha un enllaç dels Mossos al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i que té "accés directe" a les bases de dades. Ara bé, ha dit que existeix un "problema tècnic" perquè tot el cos dels Mossos d'Esquadra tingui accés a aquestes dades perquè les bases "no són compatible". "No és un problema polític, sinó tècnic", ha assenyalat.

