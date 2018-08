​VÍDEO Una trentena de persones amb banderes espanyoles demanen que es retiri la pancarta contra el rei

Una trentena de persones amb banderes espanyoles demanen retirar la pancarta de la plaça de Catalunya que diu que el rei no és benvingut https://t.co/zZoMS0bSI9 pic.twitter.com/3mHXCi9eHD — NacióDigital (@naciodigital) 17 d’agost de 2018

Una trentena de persones amb banderes espanyoles, a plaça Catalunya Foto: Albert Alemany

La pancarta ja està perfectament instal•lada, i ni rastre de l'operatiu policial #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/jzl35AOTRF — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 d’agost de 2018

Una hora després de la contraordre que ha aturat la policia, els activistes tornen a arreglar la pancarta #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/4Bb3okqYPz — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 d’agost de 2018

Ja ha caigut el primer tros de pancarta #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/GAKxptGm4u — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 d’agost de 2018

La policia està intentant despenjar una pancarta perfectament legal sobre Felip VI a Plaça Catalunya. Escàndol #FemlaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/cbdnz2du5l — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 16 d’agost de 2018

Dos mossos ja s'estan preparant amb cordes i equipament per despenjar la pancarta #FemlaRepublicaCatalana pic.twitter.com/E6kweD4JeT — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 d’agost de 2018

Els mossos comencen tensar cordes per despenjar la pancarta a plaça catalunya sobre el rei Felip pic.twitter.com/TQnS49gq0i — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 17 d’agost de 2018

Diverses persones anònimes han desplegat aquesta nit, als volts de les 11, una pancarta contra el rei a la façana del número 9 de plaça Catalunya, just al davant d’on avui s’han de celebrar els actes centrals dels atemptats del 17-A , en els que participarà el monarca. A la pancarta, es pot llegir en anglès: “El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans”. A la consigna també hi apareix el rei cap per avall, amb la inscripció “no és ben rebut” en lletres vermelles.Al lloc s’hi han presentat a les cinc del matí diversos agents de la unitat de Muntanya dels Mossos, que s’han penjat amb cordes i han intentat treure la pancarta. A mig operatiu, han desistit i han marxat, als volts de les sis, després de fer caure només els dos extrems de la pancarta. Segons el secretari de l'ANC, Adrià Alsina, han rebut una contraordre.Durant la nit hi ha hagut alguns petits aldarulls entre els manifestants que hi havia a la plaça, que han recriminat als mossos la seva actuació. Entre els presents, hi havia la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie, que ha donat suport a la iniciativa. Els activistes han tornat a posar bé la pancarta, que a hores d'ara ja ja torna a estar perfectament instal·lada.Pocs minuts abans de les 10 del matí, una trentena de persones amb moltes banderes espanyoles ha reclamat que retiressin la pancarta. Les forces de seguretat els han instat a marxar i han mantingut la pancarta al seu lloc.Els espanyolistes han cridat que els Mossos i la Guàrdia Urbana són uns "feixistes" perquè "custodien" la pancarta contra el rei.Els mossos, segons ha informat un portaveu de la conselleria d'Interior a, s'han limitat a assegurar els ancoratges perquè no hi hagués cap risc per als vianants. Llavors, han posat unes tanques al carrer."Nosaltres no entren en els continguts de la pancarta. Si hi ha algun risc per a les persones, llavors hem d'actuar nosaltres", ha explicat el portaveu. "Un cop acabat l'operatiu, hem avisat a l'Ajuntament i a la Guàrdia Urbana, que és qui ha de decidir i qui té potestat per treure o no la pancarta", ha afegit.Uns minuts més tard, el president Quim Torra ha corroborat aquesta versió de la conselleria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)