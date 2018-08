Puigdemont, sobre el 17-A: «Mai es passa pàgina, el record cap a les víctimes s'imposa en un dia com avui»

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha assegurat un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils que mai oblidarà aquella dia. En una entrevista a Catalunya Ràdio des de Waterloo, Puigdemont ha afirmat que "mai es passa pàgina" i ha volgut enviar un record cap a les víctimes. "El record cap a totes les víctimes s'imposa en un dia com avui", ha dit. A més, ha assegurat que no cal ser físicament a Catalunya perquè se li "encongeixi el cor" i ha tingut un reconeixement per a la ciutadania i per a totes les forces i cossos de seguretat i emergències que van treballar el dia de l'atemptat."El nostre país va demostrar que hi ha una actitud en la societat catalana que fa que en aquest context la societat resisteixi bé i es cohesioni", ha remarcat. Tanmateix, també ha estat crític i ha dit que la policia catalana no tenia cap informació que alertés de les relacions entre l'imam de Ripoll i el CNI. El president a l'exili considera que és "greu" que partits que seran a l'homenatge d'aquest divendres hagin frenat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés per esclarir aquestes relacions.En una entrevista des de Waterloo, a Bèlgica, Puigdemont ha recordat com va viure el dia dels atemptats i ha lloat la resposta de la societat catalana, que creu que ha resistit bé l'embat del terrorisme un any després. Puigdemont ha remarcat que es va donar "tota la informació a l'Estat" i que hi va haver un "contacte permanent" amb el govern espanyol quan van succeir els fets.En aquest sentit, ha lamentat que responsables polítics com l'exconseller d'Interior Joaquim Forn siguin a la presó o l'excap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, estigui processat. "Pensar en tot l'esforç dels Mossos i dels responsables polítics i que avui no puguin ser ni esmentats ni acollits enmig de la gent que vol sumar-se a la solidaritat", ha lamentat. Tot i això, creu que en el primer aniversari els que són a la presó a "l'exili" recordaran avui la tragèdia i "se sentiran satisfets de la feina feta". "El país es va sentir en bones mans, va sentir que té una policia i uns governants que malgrat la pitjor prova que tenien al davant el país va donar el millor de sí mateix", ha manifestat.Puigdemont ha criticat que la policia catalana no tingués "informació sensible" sobre l'imam de Ripoll i ha afirmat que no és una "qüestió ideològica o política" sinó que era necessari per poder "garantir la seguretat". També ha lamentat que no s'hagi pogut crear una comissió d'investigació al Congrés per aclarir aquests aspecte. "Respecte a les víctimes és dret a saber", ha afegit.

