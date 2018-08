El Govern es referma en els valors de la pau: «La democràcia sempre doblega el terror»

El #president de la Generalitat, @QuimTorraiPla acompanyat de tot el #Govern, ha fet una declaració institucional amb motiu del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils #17A pic.twitter.com/TXhk7mpi6P — Govern. Generalitat (@govern) 17 d’agost de 2018

"La democràcia sempre doblega el terror". Ho ha afirmat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest divendres en la declaració institucional que ha fet des de la Galeria Gòtica, després de reunir-se de manera extraordinària amb l'executiu. Una declaració on ha refermat el paper de Catalunya en defensa de la democràcia i la pau, el dia que s'homenatgen les víctimes dels atemptat de Barcelona i Cambrils.Acompanyat pels membres del Govern, Torra ha volgut fer un agraïment general a tots els col·lectius de seguretat i sanitaris per la diligència, la solidaritat i la vocació de servei mostrada. En nom de l'executiu, a més, ha fet palès el "màxim rebuig al terrorisme, sigui quina sigui la seva carta de presentació". "Els fets van posar a prova el país i la seva gent", ha recordat. Però d'allò, ha dit, els catalans en van sortir "reforçats i units", amb uns principis cada vegada més consolidats com a societat democràtica, pacífica i tolerant: "Vestim un país de pau".El president de la Generalitat tampoc s'ha oblidat d'aquells que van dirigir "el complicat dispositiu" que va permetre acabar amb la cèl·lula gihadista. Aquest va tenir, al capdavant, el major Josep Lluís Trapero i Joaquim Forn, "avui injustament empresonat", ha recordat. Respecte d'ells ha volgut fer una menció especial.Torra ha rememorat el moment en què Catalunya va ser víctima d'un "atac terrorista brutal" amb l'atropellament massiu a la Rambla. Aquell fet, però, va ser el principi, ja que posteriorment "l'horror es repetia a Cambrils". Els atemptats van deixar més d'un centenar de persones ferides i 16 víctimes mortals, i "el dolor i la por" es va estendre arreu de Catalunya, tot i que també en molts països del món. "A Barcelona i Cambrils s'hi van afegir Ripoll, Alcanar i Subirats", ha assegurat, i a aquests desenes de països que es van solidaritzar amb el país.Per això, en nom del Govern ha volgut mostrar el seu "suport i solidaritat" a totes les víctimes, familiars i amics, fossin d'on fossin, així com a totes les persones "de totes les civilitzacions, religions i condició social" que, tal com ha assegurat, estan "al costat de les víctimes".En una entrevista a Catalunya Ràdio a primera hora del matí, Torra també s'ha referit a les víctimes i les ha volgut posar al davant de tothom. De fet, ha evitat fer comentaris sobre la presència del rei i ha dit que avui no és un dia per parlar-ne sinó per "centrar-se en les víctimes i el reconeixement als servidors públics". Tot i això, ha dit que saludarà "tothom que es trobi" i que explicarà la situació que té Catalunya "amb presos, exiliats i el dret a l'autodeterminació segrestat".També s'ha referit a les crítiques vessades dijous per les víctimes, per sentir-se "abandonades" i s'ha disculpat si la Generalitat no ha estat a l'alçada. "Em disculpo i haurem de veure en què vam fallar", ha manifestat durant l'entrevista. Torra ha remarcat que la prioritat dels governs Puigdemont i del seu era acompanyar les víctimes i que ho han intentat "tot". "Si malgrat això en algun aspecte concret creuen que la Generalitat ha fallat m'agradarà revisar-ho, estic a la seva disposició", ha afirmat.

Declaració institucional del 17-A by naciodigital on Scribd

