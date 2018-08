Una trentena d'espanyolistes dona la benvinguda al rei en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A

Una trentena de persones amb banderes espanyoles demanen retirar la pancarta de la plaça de Catalunya que diu que el rei no és benvingut https://t.co/zZoMS0bSI9 pic.twitter.com/3mHXCi9eHD — NacióDigital (@naciodigital) August 17, 2018

Membres del ultres Grupos de Defensa y Resistencia GDR propers es concentren a Canaletes amb acreditacions "servicio de orden monarquico 17A" pic.twitter.com/cqFGBMfN0Z — Xavier Rius Sant (@xrius1) 17 d’agost de 2018

Manifestants a la concentració espanyolista de suport al rei. Foto: Sergi Càmara

Les banderes espanyoles i els símbols monàrquics s'han fet presents aquest divendres a la Rambla, just abans de l'acte d'homenatge dels atemptats de Barcelona i Cambrils, on assisteix -sota polèmica ciutadana i institucional- el rei Felip VI. En un primer moment, els espanyolistes -menys d'un centenar- s'ha concentrat a Canaletes, però després han traslladat la protesta a l'edifici on aquesta matinada s'ha desplegat una pancarta contra el rei d'Espanya.La concentració, que ha anat acollint gent des de les 9.00 del matí, ha estat convocada a la font de Canaletes a les 10.00 per l'entitat Unión Monárquica, amb el lema "Catalunya amb el seu rei" . Allà, els símbols espanyolistes i a favor de la monarquia han buscat contrarestar la gran pancarta que presideix plaça Catalunya des d'aquest dijous al vespre, on es pot llegir:

"El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans”. A la consigna també hi apareix el rei cap per avall, amb la inscripció “no és ben rebut” en lletres vermelles.Alguns dels espanyolistes concentrats duien armilles reflectants i acreditacions on s'hi pot llegir "servicio de orden monárquico 17-A". Segons ha informat l'expert en extrema dreta Xavier Rius Sant, es tracta d'ultres dels Grups de Defensa i Resistència (GDR).

