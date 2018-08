​VÍDEO Pengen una pancarta contra el rei a la plaça Catalunya

La policia està intentant despenjar una pancarta perfectament legal sobre Felip VI a Plaça Catalunya. Escàndol #FemlaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/cbdnz2du5l — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 16 d’agost de 2018

Dos mossos ja s'estan preparant amb cordes i equipament per despenjar la pancarta #FemlaRepublicaCatalana pic.twitter.com/E6kweD4JeT — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) 17 d’agost de 2018

Els mossos comencen tensar cordes per despenjar la pancarta a plaça catalunya sobre el rei Felip pic.twitter.com/TQnS49gq0i — Аnonymous Catalonia (@anoncatalonia) 17 d’agost de 2018

Diverses persones anònimes han desplegat aquesta nit una pancarta contra el rei a la façana del número 9 de plaça Catalunya, just al davant d’on avui s’han de celebrar els actes centrals dels atemptats del 17-A , en els que participarà el monarca. A la pancarta, es pot llegir en anglès: “El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans”. A la consigna també hi apareix el rei cap per avall, amb la inscripció “no és ben rebut” en lletres vermelles.Al lloc s’hi han presentat una estona més tard diversos agents de la unitat dels Mossos, que s’han penjat amb cordes i estan intentant treure la pancarta.Hi ha hagut alguns petits aldarulls entre els manifestants que hi havia a la plaça, que han recriminat als Mossos la seva actuació.

