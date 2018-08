Aragonès recorda el paper de Forn i Trapero en l’acte commemoratiu dels atemptats a Alcanar

Entre les autoritats, han estat presents el vicepresident Aragonès i els consellers Buch, Calvet i Capella. Foto: S.B.

Representants dels Mossos, Bombers, SEM i Protecció Civil, entre els homenatjats. Foto: S.B.

S'ha fet entrega d'una placa en reconeixement a la tasca feta per atendre els afectats de l'explosió de la casa a Alcanar-Platja. Foto: S.B.

Gairebé 400 persones han acudit a l'acte commemoratiu. Foto: S.B.

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha volgut subratllar el paper de l’exconseller d’Interior empresonat, Joaquim Forn, i de l’ex Major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en l’acte de commemoració del primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils que ha tingut lloc este vespre a Alcanar.“Vam saber fer front al terror. Vam patir un atac però no ens van guanyar. Va haver-hi una resposta policial. Vull fer un record i reconeixement al cos de Mossos, a la comunicació del Deptament d’Interior, al conseller Forn i al Comissari Trapero que van posar la veu al que necessitava aquest país, que era saber que hi havia unes institucions i uns professional que garantien la seguretat. Aquells dies ens vam sentir atacats però protegits i es important recordar-ho avui en què malauradament no poden participar en els actes d’aquests dies”, ha expressat el vicepresident i conseller d’Economia enmig de molts aplaudiments.En un multitudinari acte celebrat a les Cases d’Alcanar, on hi ha acudit unes 400 persones, el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament han volgut fer un reconeixement als cossos de seguretat i emergència que van intervenir en el xalet explosionat on la cèl·lula terrorista hi tenia la seva base, així com a totes les persones que van oferir la seva ajuda als veïns afectats.“Aquest país ens vam sentir orgullosos de la resposta donada en un primer moment, No ens van guanyar en un primer moment i no ens van guanyar en un segon moment”, ha manifestat Aragonès en referència als programes educatiu que vol implementar la Generalitat per evitar situacions de radicalització.En l’acte també hi ha assistit en representació del Govern, el conseller d’Interior Miquel Buch, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera de Justícia, Ester Capella, entre altres autoritats.Buch ha volgut ressaltar el lema que la societat civil va fer seu aquells dies “no tinc por”i l’ha lligat amb el moment polític actual. “El clam de la gent, el “no tinc por” demostra com és el nostre país. Un país que té anhels de justícia, de llibertat, anhels de fer un país igual per tothom. Aquest “no tinc por” ens farà que aquest sigui un país millor, no tenim por al terrorisme ni a cap de les amenaces. Nosaltres plantem cara. Aquest és l’esperit que ens ha de continuar dominant”, ha manifestat.L’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, amfitrió de l’acte, també ha volgut destacar la “confiança”, en el cos dels Mossos d’Esquadra i ha mostrat el seu “rebuig” cap als “mitjans i dirigents que van pretendre aprofitar aquell fet per qüestions i posar en dubte el bon treball dels Mossos i els seus responsables”.Un per un, han estat cridats per rebre una placa de reconeixements els representants i membres de cossos de seguretat, serveis d'emergències i de la societat civil que van col·laborar en totes les tasques d'atenció als afectats per l'explosió del xalet de la urbanització Montecarlo: responsables de la regió policial del Montsià i de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra, Bombers, SEM, Protecció Civil, Policia Local d'Alcanar, Ajuntament i Policia Local de la Ràpita, Creu Roja, voluntaris, responsables del restaurant Serramar i del càmping Alfacs i Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alcanar.Abans de l’acte institucional, els representants del Govern han visitat el restaurant de la urbanització Serramar que fa un any es va convertir en el centre d’operacions i d’atenció de les víctimes després de les explosions al xalet d’Alcanar.

