Ripoll reivindica la diversitat en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A

El president Quim Torra i l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, atenent els mitjans de comunicació Foto: Isaac Muntadas

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, abraçant-se amb Munell Foto: Isaac Muntadas

La manifestació convocada pels CDR d'arreu de Catalunya per demà al matí, a la plaça del Portal de la Pau, per retre homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del passat 17 d'agost de Barcelona i Cambrils; tot desmarcant-se de la presència del monarca Felip VI, ha estat un dels temes més calents i polèmics dels darrers dies. El president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva visita al Ripollès per participar de la jornada titulada ''Ripoll per la convivència'' amb diversos per tallers per la convivència, ha donat els vist-i-plau a aquestes mobilitzacions dient que tothom ''és lliure d'expressar-se com vulgui'' i els hi ha desitjat ''sort'' per demà.Torra també ha emplaçat a la ciutadania a desplaçar-se cap a davant de la presó de Lledoners demà a la tarda per donar suport al conseller cessat pel 155, Joaquim Forn, un dels caps visibles juntament amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de desarticular la cèl·lula jihadista de Ripoll liderada per l'imam Abdelbaki es Satty. El president ha reiterat que és ''indecent'' que tant ell com la resta de consellers i els Jordis estiguin en presó preventiva i cada dia que passa és ''un dia tristíssim per la democràcia. Torra ha volgut reiterar el seu agraïment a tots els servidors públics catalans que van estar el peu del canó durant aquella fatídica jornada començant pels Mossos i acabant pels serveis d'emergència; passant per la Guàrdia Urbana i els Bombers, entre d'altres.El president de la Generalitat, aprofitant que estava a Ripoll, ha recordat la figura de l'Abat Oliba, que era un ''home de pau'' i ha posat en valor, els valors, valgui la redundància, de la ''cohesió, la fraternitat o la convivència''. A més, Torra també ha desitjat que s'aclareixi amb profunditat tot el què va passar aquell 17 d'agost. Sobre les víctimes, el president ha dit que lamenta si en algun moment alguna persona no s'ha sentit prou acompanyada i que continuaran fent tot el possible per acompanyar-les en el dol. De fet, Torra avui ha pogut conèixer una persona que aquell dia estava a les Rambles i que, sortosament, no va prendre mal.L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha assegurat que estan disposats a arribar fins on calgui per conèixer tota la veritat del què va passar aquells dies perquè ''és la única manera de passar pàgina''. Munell ha posat en valor el nou model de convivència que s'ha dut a terme al llarg de l'any en què s'han fomentat la interacció, el sentiment de pertinença i el compromís social. L'alcalde també ha desitjat que aquests fets no es tornin a repetir mai més i ha lamentat que una figura tant ''fosca'' com l'imam Abdelbaki es Satty pogués exercir de ''captador psicològic'' dels joves terroristes. Com a símil, el batlle ripollès ha posat d'exemple el Barça com un equip on hi juguen futbolistes de totes les races per assolir un ''únic objectiu''.A ''Ripoll per la convivència'' hi han assistit moltes personalitats entre les quals hi havia la consellera de Presidència, Elsa Artadi; la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà o el vicepresident del Parlament, Josep Costa.La forta pluja que ha caigut durant l'acte de ''Ripoll per la Convivència'' ha deslluït una mica els cinc tallers previstos per treballar la convivència, que s'han hagut de traslladar fins a l'interior de l'església de Sant Pere. Allà s'hi ha fet una lectura de poesia a càrrec dels joves del Club de Lectura de la biblioteca Lambert Mata en diversos idiomes i Jordi i Cecília Ballesteros han interpretat el ''Cant dels Ocells''. Tot seguit, s'han fet una sèrie de parlaments en què s'ha rebutjat qualsevol manifestació de violència i ''ho direm les vegades que faci falta''. ''També la violència que no es veu i que forma part dels rumors, els perjudicis i la ignorància'', han conclòs.

