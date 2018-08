Tres dels terroristes que vivien a Alcanar van visitar locals de prostitució de la zona

Tres dels terroristes que vivien a la casa d'Alcanar on es preparaven els atemptats de Barcelona i Cambrils, Younes Abouyaaqoub, Mohamed Hychami i Youssef Aalla, haurien visitat clubs de prostitució de la zona. Així ho ha avançat El Periódico de Catalunya , en una notícia on s'afirma que un client i una prostituta del local, haurien identificat als terroristes.Els locals estan situats a Alcanar, pròxims a la casa que els terroristes havien ocupat. Els testimonis situarien als locals de prostitució als tres joves diverses nits durant l'estiu del 2017, poc abans dels atemptats del 17 d'agost.En la mateixa notícia s'afirma que els germans petits, que també formaven part del comando, no els acompanyaven en les seues visites, i tampoc l'imam i cap de la cèl·lula terrorista, Abdelbaki Es Satty.

