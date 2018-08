Centenars de persones exigeixen a Vic la llibertat dels presos polítics

Centenars de persones s'apleguen a la Plaça Major de Vic aquest dijous a la tarda per exigir la llibertat dels líders independentistes empresonats a Lledoners i Puig de les Basses, tot just quan es compleixen 10 mesos de l'ingrés a presó de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.Convocades per l'ANC, 400 persones han sortit al carrer per denunciar el setge judicial i polític de l'Estat vers Catalunya. Ha obert l'acte el regidor Àlvar Solà, que ha recordat que els Jordis fa deu mesos que estan empresonats.El músic i realitzador Jordi Lara ha assenyalat que els presos i els exiliats "ja han guanyat" perquè sortiran als llibres d'història com els defensors de la llibertat "a Catalunya i a tot Occident". Ha acusat el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena i els policies espanyols i guàrdies civils que "ens van pegar" que "no podran explicar als seus fills i néts el que van fer-nos".

