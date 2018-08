Alerta per una nova (i perillosa) forma de xantatge a través de WhatsApp

La paraula "Momo" és una de les més repetides entre els adolescents aquest estiu. Es tracta d'un repte viral que tenia intenció de convertir-se en una cadena, però ara la policia alerta que és més perillós del que podia semblar en un principi. "Momo" s'ha convertit, directament, en una nova forma de xantatge a adolescents per obtenir imatges de caràcter sexual.Tot comença quan els joves reben un missatge amenaçador a través de Whatsapp acompanyat de la imatge d'una nina terrorífica. Els usuaris que responen el missatge, comencen a rebre nous textos i arxius d'àudio en què se'ls demana que completin alguns reptes."Primer són 'tonteries', coses simples, però després els creadors de Momo exigeixen a l'adolescent amb qui estan parlant que els enviï imatges sexuals", explica Eduardo San Rufo a l'Agència EFE. Per aconseguir el que volen, els delinqüents amenacen el jove assegurant-li que l'estan seguint, que tenen les seves dades personals i que si no fa el que li diuen revelaran informació vergonyosa i compromesa sobre ell.

