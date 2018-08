FOTOS I VÍDEOS Llaç groc gegant a Gràcia per denunciar els deu mesos dels Jordis a la presó

.@neusmunte: la #FMGràcia2018, com les de tot el país, no és aliena a la situació excepcional que vivim, i avui, que fa 10 mesos que els Jordis són a la presó, té un record pels nostres presos i exiliats polítics: a la plaça de la Vila composem un llaç groc, símbol de llibertat. pic.twitter.com/5lJeby3H9r — Partit Demòcrata BCN (@PDeCATBCN) August 16, 2018

La Plaça de la Vila de Gràcia s'ha tornat a omplir per exigir #LlibertatPresosPolíticsiExiliats Gràcies per ser-hi sempre. #FreeThemAll pic.twitter.com/DPTWYUvRE9 — Ass. Catalana pels Drets Civils (@ACDretsCivils) 16 d’agost de 2018

⚫️L'esperança és més forta que la tristor, la voluntat d'una Catalunya millor i unida és més forta que la rancúnia. Una vegada més, exigim la llibertat immediata dels presos polítics i el retorn dels exiliats. No ens n’oblidem d’elles. Mai! Per a tots ells, exigim justícia pic.twitter.com/VirhHGuoWo — Òmnium Cultural (@omnium) 16 d’agost de 2018

L’acte de Barcelona es clou amb crits de “No esteu sols” i recordant que hi ha hagut concentracions també arreu del país. Gràcies a tothom! #FreeThemAll 🎗 pic.twitter.com/UE5IBINCoL — Òmnium Cultural (@omnium) 16 d’agost de 2018





Concentració a Vic per denunciar els deu mesos de l'empresonament dels Jordis. Foto: NacióDigital

Un llaç groc gegant al barri de Gràcia de Barcelona ha servit aquest dijous per denunciar els deu mesos des de l'empresonament de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La convocatòria ha coincidit amb la Festa Major de Gràcia, de la qual se'n va donar el tret de sortida el dimarts amb el pregó i llavors ja es va reivindicar la llibertat per als presos polítics.El llaç l'han fet els participats a l'acte amb uns cartells grocs, i s'ha celebrat a la plaça de la Vila de Gràcia. A més, s'han convocat concentracions en altres punts del territori amb motiu dels deu mesos d'empresonament, com Valls, el Vendrell, l'Escala, Puigcerdà, Roses i Vic, on unes 400 persones s'han concentrat a la plaça Major per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans. Ha obert l'acte de Vic el regidor Àlvar Solà, que ha recordat que Sànchez i Cuixart porten deu mesos empresonats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)