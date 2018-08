El Poder Judicial dona empara a Llarena davant la demanda de Puigdemont i els exconsellers

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es posa al costat del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que ha instruït la causa general contra l'independentisme, i li atorga empara contra la demanda civil que Carles Puigdemont i la resta de polítics independentistes a Bèlgica van presentar contra ell. D'aquesta manera, no veu indicis d'imparcialitat durant la instrucció, i no creu que aquesta vulneri el dret dels polítics catalans a un judici just.Sobre la demanda per la qual està citat a declarar el 4 de setembre a Bèlgica, el jutge considera que es tracta d'un "atac planificat, groller i fraudulent" contra ell. La citació del magistrat, però, no li ha arribat a les mans, ja que la justícia espanyola l'ha tornat a Bèlgica sense complementar, al·legant que això afectava la sobirania de l'estat espanyol.​Ara, el CGPJ dona un pas més i atorga l'empara a Llarena perquè creu que la querella és un "atac planificat" contra les "condicions d'independència i en les que desenvolupa la seva tasca jurisdiccional". En aquest sentit, el Consell -integrat pel president del Suprem, Carlos Lesmes- afirma que prendrà "les mesures necessàries" per assegurar aquesta independència judicial. D'aquesta manera, contravenir la voluntat dels líders independentistes que, "sense dissimular", diu, intenten "sotmetre les actuacions sobiranes de l'estat espanyol a la jurisdicció d'un estat estranger" com és la de Bèlgica.

