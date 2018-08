Los de VOX ya no saben qué hacer para ganar seguidores en twitter https://t.co/XQEtnsynfn — Gonzalo Boye (@boye_g) 16 d’agost de 2018

L'advocat de Toni Comín i Meritxell Serret, així com un dels membres de l'equip de defensa internacional de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha carregat contra Vox aquest dijous a la tarda a Twitter. La formació d'ultradreta s'ha querellat contra l'exconseller Forn i l'excúpula dels Mossos per la gestió del 17-A.Boye ha ironitzat sobre l'enèsim moviment legal de Vox contra l'independentisme i, en una publicació que ja acumula més d'un miler de reaccions, ha etzibat: "ja no saben què fer per guanyar seguidors a Twitter".

