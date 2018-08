FOTO El got reciclable d'una festa major (amb picada d'ullet a l'1-O) que causa furor a la xarxa

El got reciclable de la festa major de Senterada 👏🏼👏🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/Ay4FZXr76r — MireiaGuivernau (@laguiver) 15 d’agost de 2018

Els gots de la festa major de Senterada d’enguany, que va finalitzar ahir, tenen un disseny força especial i simbòlic: simulen una urna del referèndum del passat 1 d’octubre. A més, porten inscrit el lema "Les nits d’estiu seran sempre nostres", una clara referència a un dels càntics més populars d’aquells dies als carrers de Catalunya.Aquesta peculiar iniciativa ha estat molt comentada entre els assistents a la festa major, però en les últimes hores ha adquirit més popularitat gràcies a Twitter, on una pallaresa ha compartit una fotografia del got en qüestió. La piulada ha tingut força èxit, suma ja més de 320 retuits i 1.300 likes i són molts els tuitaires que ja han expressat el seu desig d’adquirir-ne un. El que no sabem és si n’hi haurà per tots...

