La CUP se suma a l'acte dels CDR per recordar les víctimes del terrorisme

Cap membre de la CUP participarà als actes oficials en record a les víctimes del 17-A però sí que se sumaran a la convocatòria del CDR a les 10 del matí a la plaça Portal de la Pau amb el lema ''Les vostres guerres, les nostres morts''. Així ho han anunciat els representants de la formació independentista que no volen compartir ''ni capçalera ni fotografia'' amb el que consideren ''còmplice'' i un responsable del que va passar fa un any a Barcelona.El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha qualificat Felip VI de ''comerciant d'armes'' mentre que la regidora per Barcelona Eulàlia Reguant ha negat que el gest de la CUP sigui ''polititzar'' l'homenatge sinó ''posar llums'' al què continua passant ''en una societat global''. Per aquest motiu, Reguant ha criticat ''la connivència'' de les autoritats espanyoles i de la monarquia amb el que qualifica una ''guerra global'', i ha recordat els interessos econòmics de la indústria d'armes i el comerç d'armes i les relacions de la monarquia espanyola i l'Aràbia Saudita.Aragonès ha continuat en la mateixa línia. Ha recalcat que la CUP no vol ''compartir capçalera de manifestació'' amb el rei Felip VI perquè s'ha construït com a ''comercial d'armes de dictadures com és Aràbia Saudí''. A més, des de la CUP han criticat que les víctimes no han rebut l'acompanyament que necessitaven per part de l'administració i han denunciat el ''desemparament'' que han patit algunes d'aquestes víctimes.

