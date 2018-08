​Una associació de víctimes del terrorisme es desmarca de l'acte del 17-A

L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) ha homenatjat aquest dijous a la tarda les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de l'any passat amb una ofrena floral a la part superior de la Rambla. A l'acte, hi han participat algunes víctimes i familiars, i representants dels cossos policials i d'alguns partits polítics, com PP, PSC, Cs o Vox.El president de l'ACVOT, José Vargas, ha afirmat que es van veure "obligats" a organitzar aquesta ofrena perquè l'Ajuntament de Barcelona, ha retret, "no els ha fet partícips" dels actes preparats per aquest divendres. El central se celebrarà a les 10.30 h a la plaça de Catalunya . Vargas també ha assegurat que "no hi ha hagut abandonament a les víctimes i totes aquelles que s'han dirigit a l'associació i al Ministeri de l'Interior han estat degudament ateses".Tot i això, algunes de les víctimes dels atemptats han lamentat haver-se sentit "abandonades" per les administracions en aquest darrer any. La portaveu del grup popular al Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, ha defensat que el govern espanyol "sempre" va estar "obert les 24 hores i al costat de les víctimes". Montserrat ha demanat "unitat" davant el terrorisme i ha dit que el PP "no permetrà que ningú vingui a trencar aquesta unitat per aprofundir en la divisió de la societat civil catalana".Per part del PP han assistit, a més de Dolors Montserrat, l'exministre Jorge Fernández Díaz; el president de la formació a la capital catalana, Alberto Fernández Díaz; l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo i el secretari general del partit a Catalunya, Santi Rodríguez. També han fet una ofrena floral la líder de Cs a Barcelona, Carina Mejías, i la regidora Marilén Barceló, i el diputat del PSC al Parlament David Pérez.

