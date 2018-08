VÍDEO Un home que arrencava llaços grocs n'agredeix un altre amb un ganivet

#ALERTAULTRA



FA POCS INSTANTS. Agressió a Arenys de Mar amb una navalla, motxilla estripada, tall al braç i dos dents trencades. La persona ja està sent atesa al CAP de Canet.



Ja n'hi ha prou d'impunitat feixista!



Pensem fer alguna cosa @mossos@MiquelBuch?



AC:@jordiborras pic.twitter.com/gwT8xK1Xda — Max Mansanet (@MMansanet) 16 d’agost de 2018

Denúncia de Jordi C. N. Foto: Cedida

Nova agressió ultra a Canet de Mar. Els fets han passat a les aquest dijous al migdia quan un home retirava llaços grocs en un pas subterrani. Un veï del municipi s'ha dirigit cap a ell per demanar-li explicacions i l'agressor l'ha intentat punxar amb un ganivet que duïa. Contactat per, la víctima Jordi C. N. ha explicat que l'home portava també una barra de ferro d'uns quaranta centímetres. "Quan li he demanat què feia, l'home s'ha girat cap a mi i m'ha intentat clavar el ganivet al pit, però jo hi portava la motxilla, que ha quedat estripada", explica a aquest diari. De l'agressió se n'ha fet ressò Max Mansanet, membre d'un dels CDR de la zona.Després de la primera agressió, la víctima s'ha apartat i ha fet fotos a l'home, que seguia arrencant llaços. Segons més tard, s'ha guardat el ganivet i ha tret la barra de ferro i s'ha dirigit de nou cap a Jordi C. N., que ha trucat els Mossos. Els agents han arribat i han detingut l'agressor. Segons han explicat, es tracta d'un home que es trobava ingressat en una residència de Canet de Mar. Hores més tard ha estat deixat en llibertat amb càrrecs, després de declarar a comissaria.La víctima ha estat atesa al cap de Canet -la ferida al braç no ha necessitat punts sutura-, i ha posat una denúncia als Mossos a què ha tingut accés

