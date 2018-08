Un equip català de robòtica representarà Europa amb una estelada

L'equip català de robòtica amb la samarreta. Foto: Departament de Polítiques Digitals.

L'estelada es convertirà en símbol europeu, si més no, en el marc del First Global Challenge, un concurs internacional de robòtica que, entre el 15 i el 18 d'agost, reunirà joves talents de més de 160 països d'arreu del món. Aquests hauran de resoldre problemes d'eficiència energètica amb robots creats per ells mateixos, tot i que prèviament, l'organització ha hagut de solucionar un altre problema: com permetre la participació de dos equips d'àmbit espanyol, un dels quals català.En un primer moment, el First Global Challenge -que és el segon any que s'organitza, aquesta vegada a Ciutat de Mèxic- va acceptar la participació del mateix equip català que anteriorment ja hi havia participat, representant l'estat espanyol. No obstant això, una altra entitat també havia demanat tenir la representació espanyola en aquesta nova edició, el que va generar un problema que es va resoldre -per part dels catalans-, proposant que ells representessin Europa.Després de converses i gestions, l'equip català va ser acceptat com a Team Europe, i va aconseguir el suport del Departament de Polítiques Digitals, que va atorgar-los una línia d'ajuts de 10.000 euros per pagar els bitllets d'avió fins a Mèxic, l'estada i la manutenció, a part del vestuari de l'equip, segons han indicat a. Entre l'equip i la Generalitat es va buscar un disseny de samarreta que respongués al lema triat: Europe Represented by Catalunya. Els participants de l'equip es van inspirar en la samarreta de la selecció catalana d'hoquei, combinant l'estelada amb la bandera europea, amb un disseny que serà el que representarà Europa en la competició de robòtica internacional.

