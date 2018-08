Rubí recorda les víctimes dels atemptats de Barcelona, entre les quals un nen de tres anys

Rubí va ser una de les ciutats que més va plorar les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost. En aquests va morir un nen de només tres anys, en una tragèdia que va colpir tot Catalunya. Dies després de l'atemptat, els pares de l'infant van deixar una de les imatges més emotives, quan es van abraçar amb un representant de la mesquita de la ciutat. Imatges de pau i de respecte, tal com així ho ha volgut plasmar, també, el municipi de Rubí, amb el lema "Rubí, Ciutat de Pau".Aquest divendres, l'alcaldessa, Ana María Martínez, i la primera tinent d'alcalde, Maria Mas, assistiran a l'acte d'homenatge a plaça Catalunya, de la mà de les víctimes i altres representants de municipis implicats, o on residien part de les víctimes. Entre aquests, el consistori de Cambrils, de Ripoll, d'Alcanar i Subirats, així com Sant Hipòlit de Voltregà, Vilafranca del Penedès i Saragossa.

