Continua la cerca d'una dona de 49 anys que va desaparèixer a Terrassa el 7 d'agost

La Mónica té 49 anys i va desaparèixer el 7 d’agost a Terrassa. Ajuda’ns a trobar-la



Mónica tiene 49 años y desapareció el 7 de agosto en Terrassa. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/GMvAg1JTET — Mossos (@mossos) 16 d’agost de 2018

Els Mossos d'Esquadra han demanat ajuda per trobar una dona de 49 anys desapareguda a Terrassa el 7 d'agost. La policia catalana ha publicat aquest dijous la seva fotografia a les xarxes socials i ha reclamat la col·laboració ciutadana. Ja ho va fer a principis de setmana la família, que va demanar ajuda per difondre la imatge el màxim possible.La desapareguda es diu Mònica i el dia que se la va veure per última vegada duia un vestit rosa i sandàlies. Fa un metre i setanta centímetres i pesa entre 85 i 90 quilos. Els Mossos d'Esquadra demanen que qui tingui informació sobre ella truqui al telèfon d'emergències 112.

