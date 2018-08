Mor un nen de 8 anys ofegat en una piscina de les Borges Blanques

Un nen de 8 anys ha mort aquest dijous al matí a la piscina del Club de Tennis Borges Blanques, a les Garrigues, tal com ha detallat Protecció Civil. Un monitor del centre ha alertat al telèfon d'emergències de l'incident cap a dos quarts d'una i fins al lloc s'han desplaçat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Tot i les maniobres de reanimació, els efectius no han pogut fer res per salvar-li la vida. Cal destacar que la piscina del club té servei de socorrisme.

