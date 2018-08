Òmnium demana que les víctimes siguin les protagonistes en l'homenatge del 17-A

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmat que "el paper de l'entitat" en l'homenatge del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils és "irrellevant", ja que el protagonisme "és per a les víctimes". D'aquesta manera, Mauri s'ha abstingut de confirmar la seva assistència en els actes previstos, assegurant que des del primer moment s'han volgut mantenir al marge perquè no són "els protagonistes".D'aquesta manera, Òmnium també es desmarca de la decisió de l'ANC, que la setmana passada va rebutjar la invitació de l'Ajuntament de Barcelona a l'homenatge del 17-A per la presència del rei Felip VI. Marcel Mauri ha fet aquestes declaracions a la ciutat de Girona durant la presentació d'una exposició que s'ha instal·lat lat a l'interior del bus amb el qual Òmnium recorre els destins més turístics de Catalunya per mostrar als turistes "allò que no es veu a les postals". L'objectiu és que puguin seguir "el fil" de la "repressió de l'Estat" als sobiranistes després de l'1 d'octubre.El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha puntualitzat que els actes del primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils han d'estar enfocats a "les víctimes i els servidors públics". Amb això, el vicepresident recorda que també cal homenatjar a tots els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i personal sanitari que va atendre a les víctimes. Per aquest motiu, el vicepresident de l'entitat creu que és "irrellevant" la decisió de si Òmnium assisteix o no a l'homenatge i fuig de dotar-lo d'un aire polític.Marcel Mauri ha anunciat aquest posicionament de l'entitat durant la presentació a la ciutat de Girona de l'exposició sobre la "repressió contra una gran part de la ciutadania" per part de l'estat espanyol després del referèndum de l'1 d'octubre. L'exposició s'ha presentat aquest dijous coincidint amb el mateix dia que es compleixen "deu mesos que Sànchez i Cuixart van entrar a la presó". Està enfocada als turistes, ja que està traduïda a l'anglès, al francès i al castellà per tal de poder internacionalitzar la situació.De moment, el vicepresident d'Òmnium assegura que hi ha una "resposta positiva" per part de tots els turistes que han pujat al bus i ha assegurat que molts d'ells són espanyols que també s'interessen per conèixer la situació de Catalunya. Mauri ha recordat que la majoria de visitants saben "que hi va haver un referèndum amb violència". El representat de l'entitat, però, ha matisat que a partir d'aquell moment Catalunya "va desaparèixer" dels mitjans internacionals i ara "s'han perdut aquesta història" que ha suposat l'empresonament dels set membres del govern de la Generalitat i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que manté la presidència d'Òmnium Cultural des de la presó.L'exposició està formada per un conjunt de panells que reviuen la violència viscuda durant l'1 d'octubre i dos vídeos que mostren l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant el referèndum. També hi ha un espai dedicat a Jordi Cuixart. A més, s'explica l'empresonament dels membres de l'anterior govern de la Generalitat i l'exili dels altres set. Per últim, també mostra altres processos judicials engegats per la justícia espanyola, com ara el del raper Valtonyc.Aquest bus amb l'exposició itinerant va començar a recórrer alguns dels principals destins turístics empordanesos des del 10 d'agost, com ara Figueres, Palamós o L'Estartit. Ara es preveu que segueixi fent ruta per la Costa Brava, però també que faci parades a la costa de la demarcació de Barcelona i que el seu recorregut finalitzi a la Costa Daurada. Marcel Mauri ha assegurat que allargaran aquesta campanya "uns dies més" del previst inicialment a causa de la bona resposta que té el públic.

