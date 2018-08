​Cs demana que Buch expliqui al Parlament detalls sobre el 17-A

Cs ha registrat al Parlament les peticions de compareixença perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, i tres comandaments dels Mossos d'Esquadra expliquin en comissió parlamentària detalls sobre els atemptats del 17 d'agost del 2018 a Barcelona i Cambrils.El portaveu de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, ha dit en roda de premsa que les peticions s'han registrat aquest dijous i que miraran que les compareixences es facin a la Comissió d'Assumptes Institucionals (CAI) perquè tracten qüestions "de gran abast que sobrepassen les competències de la Generalitat", com un suposat viatge dels Mossos als Estats Units per reunir-se amb la CIA."Ja ha transcorregut un any d'això [els atemptats] i arriba el moment que els ciutadans tinguem respostes de com va anar tot i puguem esbrinar si tot es va fer bé" o es van cometre errors, ha assegurat.Concretament, Cs ha registrat dues peticions perquè Buch expliqui quines mesures de cooperació entre cossos policials i prevenció contra atacs gihadistes està prenent la Generalitat, d'una banda, i per què els Mossos van negar haver estat alertats d'un possible atemptat.La tercera sol·licitud, vol esclarir per què tres alts càrrecs de la policia catalana –Manel Castellví, Lluís Paradell i Daniel Canals- van viatjar als Estats Units després de rebre un avís de la CIA sobre una possible acció terrorista a la Rambla.Carrizosa també ha recordat que durant aquest dijous i divendres se celebren diversos actes de record dels atemptats de fa un any, i ha reclamat que l'homenatge transcorri "sense incidents i no sigui utilitzat políticament per ningú malgrat els anuncis de contramanifestacions" per part de l'independentisme, ha dit. "Esperem que aquesta crida sigui entesa pels ciutadans i que, per tant, la jornada transcorri sent un exemple de civisme no només a Catalunya i Espanya, sinó a tot el món", ha postil·lat.Preguntat per la presència d'una avioneta de la plataforma Espanya Ciutadana, que impulsa Cs, que durant aquesta setmana ha sobrevolat diverses platges del litoral català , ha asseverat que es tracta d'una campanya "per recuperar i conscienciar sobre la neutralitat de les institucions i dels carrers".L'aeronau arrossegava una pancarta amb el missatge "A treure llaços grocs! Les platges són de tots", cosa que el portaveu taronja no interpreta com un símbol polític. "Només diu que no s'haurien d'exhibir símbols polítics", ha asseverat.Segons Carrizosa, la campanya vol advertir la població sobre l'impacte de la simbologia independentista i en solidaritat amb els polítics empresonats sobre el turisme interior, la qual cosa "afecta directament les butxaques dels ciutadans".Així mateix, ha xifrat en un 50% la caiguda de visitants de la resta d'Espanya i ho ha atribuït tant a la presència de símbols en espais públics com a la "inseguretat que no para de créixer" a llocs com Barcelona, ha sostingut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)