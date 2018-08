El festival Acústica de Figueres espera reunir més de cent mil assistents

Més de 100.000 visitants assistiran a l'edició d'enguany del festival Acústica en algun dels vuit escenaris que acollirà aquest certamen a la ciutat de Figueres del 31 d'agost al 2 de setembre. Un any més, l'Acústica esdevé l'aparador de les ofertes més potents de l'actual panorama musical català.Els organitzadors destaquen que la seva aposta sense complexes pels artistes del país demostra que es pot dur a terme un festival d’èxit amb una programació amb el 90% d’artistes catalans. Aquest fet ha permès a l’Acústica rebre la distinció de festival estratègic de pop-rock de Catalunya, que atorga la Generalitat de Catalunya als festivals que excel·leixen i millor representen el seu gènere al país.L'ambient urbà de Figueres, impregnat de l'esperit dalinià, comptarà amb vuit espais d'atracció per aquesta dissetena edició de l'Acústica. L'escenari Rambla, escenari principal del festival amb un aforament de 10.000 espectadors que acull els artistes amb més poder de convocatòria. L'Escenari Catalunya, el segon amb més poder de convocatòria del festival amb un aforament per 5.000 espectadors. L'Escenari plaça de la Palmera, destinat als grups que comencen a estar consolidats, amb un aforament per 3.000 espectadors. La Balconada plaça Josep Pla serà l'espai destinat a artistes emergents de petit format. Acústica Market, un espai on joves dissenyadors exposen i venen les seves col·leccions, i la Fira del disc del Col·leccionista, amb una nova ubicació a la plaça de l’Ajuntament.I dues zones gastronòmiques, una situada a l’annex de la plaça Catalunya i una altra situada a la plaça Josep Pla. A més, el festival disposa de l’Acústica Club, un espai exclusiu per viure el festival d’una manera diferent.Enderrock un dels mitjans de referència del país i de la música en català celebrarà els seus 25 anys al festival. La nit de dijous l’escenari de la plaça Catalunya serà l’espai escollit per on hi passaran les actuacions de Quimi Portet, Hora de Joglar, Lildami, Senyor Oca i la semifinal del Sona 9.Les nits de l’Acústica "no moren mai -garanteixen els organitzadors- gràcies als dj’s que programem que se seleccionem d’una manera molt acurada". A partir de les dues de la matinada, la plaça Catalunya es converteix en una pista de ball gegant amb Albert Planadevall Dj, el divendres, i Carles Pérez Dj, el dissabte, disckjockeys ilocutors de Ràdio Flaixbac posen potes amunt el públic que vol viure l’Acústica fins al final. A partir de la una, la plaça Josep Pla -en un ambient més tranquil- tancarà la nit divendres amb Jair Domínguez Dj, el popular presentador i periodista; i dissabte serà el torn de la Serradora Dj’s, els selectors d’un dels locals culturals amb més ritme de la ciutat.La part diürna del festival, s’ha convertit en el festival de referència per als més petits de la casa. L’Acustiqueta arriba a la seva sisena edició com un dels festivals familiars més multitudinaris del país. Per l’Acustiqueta hi passen artistes musicals de referència.18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya18:30.. Plaça Catalunya19:30 .. Terrassa de la Biblioteca Fages de Climent21:00 .. Plaça Catalunya21:40 .(Guanyadors Sona 9) . Plaça Catalunya22:00 .. Rambla23:00 .. Plaça Catalunya00:00 .. Plaça Catalunya01:30.. Plaça Catalunya18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya i Plaça Josep Pla18:00 . Oberura Acústica Market . Plaça Doctor Ernest Vila18:00. Obertura Fira del disc . Plaça Ajuntament19:00 .“EN FAMÍLIA” . Rambla20:00 .. Plaça Palmera21:00 .. Balconada Plaça Josep Pla22:00.. Plaça Catalunya22:30.. Plaça Palmera23:00 .. Rambla23:30 .. Balconada Plaça Josep Pla00:00 .Plaça Catalunya01:00 .. Balconada Plaça Josep Pla01:00 .. Rambla01:30.. Plaça Palmera02:00 .. Plaça Catalunya18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya i Plaça Josep Pla18:00 . Oberura Acústica Market . Plaça Doctor Ernest Vila18:00. Obertura Fira del disc . Plaça Josep Pla18:00.« TOTS A TAULA » . Plaça Palmera19:00 .. Balconada Plaça Josep Pla19:00 .. Rambla21:00 .. Palmera21:30 .. Balconada Plaça Josep Pla22:00 .. Plaça Catalunya22:30 .. Plaça Palmera23:00 .. Rambla23:30 .. Balconada Plaça Josep Pla00:00 .. Plaça Catalunya01:00 .. Rambla01:00 .. Balconada Josep Pla01:30 .. Plaça Palmera02:00 .. Plaça Catalunya18:00. Obertura Espai Food Trucks . Plaça Catalunya18:00 .. Rambla19:30 .. RamblaLes últimes novetats en la recta final cap a la celebració de festival, es poden seguir des del seu twitter.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)