La Lliga espanyola disputarà partits oficials als Estats Units. Segons ha informat El País, aquest és un dels punts de l'acord a què han arribat LaLiga i Relevent, una multinacional de mitjans, esports i entreteniment, que té l'objectiu de promoure el futbol als Estats Units i el Canadà.La celebració d'un partit o partits de la competició espanyola als EUA es farà "el més aviat possible", i es treballa amb la idea que es disputi ja un partit d'aquesta mateixa temporada, previsiblement amb Barça o Madrid com a protagonistes.La Lliga i Relevent formaran una nova organització anomenada LaLiga North America, amb la idea de promocionar el futbol de manera similar al que fan la NBA amb el bàsquet, la NFL amb el futbol americà o la MLB amb el beisbol, entre d'altres.Javier Tebas, president de la la Lliga, s'ha mostrat satisfet amb l'acord. "Si la NBA o la NFL juguen partits fora del seu entorn o dels seus països, per què no ho ha de fer la lliga espanyola? És important desenvolupar la nostra marca i en els nostres objectius a curt i mig termini és traslladar un partit de la lliga cada any als Estats Units", ha dit Tebas.

