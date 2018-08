L'església romànica de Sant Joan de Caselles, al municipi andorrà de Canillo, va ser l'escenari dijous passat d'un incident que uns dels seus protagonistes han fet arribar a: "Al preludi de l’explicació la guia va manifestar que la faria en castellà, ja que d’aquesta manera ho entendria tothom. En aquell moment, tots els grups de turistes, amb absoluta naturalitat i respecte, van dir que per a ells podia ser en català. De les onze assistents, nou érem catalanoparlants i dues castellanoparlants que van manifestar que elles entenien el català perfectament".Malgrat aquesta circumstància, la guia va negar-s-hi tot adduint (en català): "No us ho explico en català perquè això està pensat per als turistes". En aquell moment, el descontentament del grup va ser absolut. La dona va rubricar que si es donava la situació que mentre estava fent l’exposició en català entrava un turista espanyol no ho podria entendre".Després d’una breu discussió i davant la insistència de la guia -"amb un to cada vegada més desagradable", segons els testimonis que han informat a aquest diari- que aquella explicació era pensada per a turistes i no seria feta en cap cas en català, les onze persones visitants, "per l’efecte de la frustració i d’una forma espontània ens vam aixecar i vam abandonar l’església".A través d'una carta enviada a, els protagonistes del cas demanen que el Govern d’Andorra, que gestiona l’Oficina de Turisme de Canillo, garanteixi visites també en català a l’església: "Animem també als i a les turistes catalanes que visitin Andorra i aquesta església romànica a exigir ser ateses en català igual que s’atén en altres idiomes i apoderar-se davant de situacions injustes. Perquè sovint les persones i la seva convicció podem fer més que les pròpies lleis".A la mateixa oficina de turisme de Canillo, van informar als turistes catalans que la seva ja era la segona queixa que rebien pel mateix problema de l'ús de la llengua a Sant Joan de Canelles, cosa que els fa preguntar-se: "D’aquest episodi, se’n pot extreure que la persona que ofereix les visites a l’església de Sant Joan de Caselles a Canillo considera el català com un idioma no apte per ús turístic. Tot i que ho pot pensar, pot discriminar la llengua oficial d’Andorra una treballadora que està directament contractada pel Govern d’Andorra sense que passi res? O és una política global del Govern vers el turisme?".

